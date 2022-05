Jubiliejinę karjeros pergalę šventęs Novakas Džokovičius Romoje žengė į finalą

Geriausias pasaulio tenisininkas šeštadienį pusfinalyje per 1 valandą 40 minučių 6:4, 6:3 įveikė norvegą Casperą Ruudą (ATP-10). Tai buvo trečia serbo pergalė prieš norvegą iš tiek pat galimų.

Pusfinalį N.Džokovičius pradėjo galingu spurtu 4:0, o vėliau viena pralaimėta padavimų serija esmės nebepakeitė.

Antrajame sete intriga laikėsi kur kas ilgiau. C.Ruudas šešis geimus niekuo nenusileido favoritui, bet septintajame geime palūžo, pralaimėdamas savo padavimų seriją. N.Džokovičius devintajame geime realizavo dar vieną „break pointą“ ir taip įtvirtino pergalę.

N.Džokovičius šia pergale įsirašė į teniso istoriją. Serbui tai buvo 1000-oji pergalė ATP ture per karjerą. Anksčiau tai padarė vos 4 tenisininkai: Jimmy Connorsas, Rogeris Federeris, Ivanas Lendlas ir Rafaelis Nadalis.

Sekmadienį finale serbas susitiks su graiku Stefanu Tsitsipu (ATP-5). Jis pusfinalyje per pustrečios valandos 4:6, 6:3, 6:3 įveikė vieną iš principinių savo varžovų – vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3).

