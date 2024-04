Dramatiškoje kovoje lemiamu metimu NBA čempionai užbaigė LeBrono Jameso ir „Lakers“ sezoną

Pusfinalio serijoje „Nuggets“ susitiks su Minesotos „Timberwolves“ ekipa.

Likus žaisti 67 sekundėms J.Murray'us tritaškiu išvedė Denverio ekipą į priekį 106:104. Vėliau likus 26 sekundėms pusiausvyrą atstatė tikslūs LeBrono Jameso baudų metimai.

Galiausiai likus 4 sekundėms J.Murray'us dar kartą persvėrė rezultatą dvitaškiu metimu ir paskutinėje atakoje Taureano Prince‘o sudėtingas tritaškis buvo netikslus.

J.Murray'us buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Kanadietis per 40 minučių įmetė 32 taškus (8/18 dvit., 5/10 trit., 1/1 baud.), atkovojo 3 atšokusius kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau po dusyk suklydo ir prasižengė.

PLAYOFF. JAMAL. MURRAY.



His SECOND GAME-WINNER of the series sends Denver to Round 2 🚨 https://t.co/ZiNxo5iNc0 pic.twitter.com/b3AQoCUQIA