Majamyje – būrys futbolo žvaigždžių, Kristapo Porzingio trauma ir „Celtics“ pergalė

Nors komandas galutiniame rezultate skyrė tik 14 taškų, tačiau vienu metu „Celtics“ pirmavo ir 28 taškų persvara.

Po 12 žaidimo minučių „Celtics“ buvo pelnę 34 taškus, tuo tarpu „Heat“ pasiekti šią ribą prireikė 23 minučių. Per tris ketvirčius Majamis buvo pelnęs tik 59 taškus ir pakartojęs žemiausią sezono rezultatą, kurį užfiksavo pirmose serijos rungtynėse Bostone.

Messi, Suarez, Alba and Busquets arrive for Celtics-Heat action in Miami! ⚽️ (Via @MiamiHEAT ) pic.twitter.com/tHDcnYSAG8

„Celtics“ komandoje Derrickas White‘as pelnė 38 taškus, o Jaysonas Tatumas pridėjo 20 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.

Pirmoje rungtynių pusėje „Celtics“ neteko latvio Kristapo Porzingio, kuris, pasak komandos, patyrė dešinės blauzdos traumą.

Kristaps Porzingis actually rolled his ankle and was already limping a couple possessions before his non-contact injury. Here's the sequence: pic.twitter.com/hP6SBlzKok