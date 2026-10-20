Dramatiškame finale – Lietuvos irkluotojų sidabras pasaulio čempionate

Mišrių dviviečių valčių klasės varžybose D. Jančionis ir M. Kazlauskaitė aštuntfinalyje įveikė Estijos, ketvirtfinalyje – Kinijos, o pusfinalyje po įspūdingo finišo – Ispanijos atstovus.
Finale dėl aukso lietuviai susitiko su vokiečiais Franzu Werneriu ir Sophie Leupold. M. Kazlauskaitė, kaip įprasta, galingai pradėjo lenktynes ir suteikė Lietuvos duetui pranašumą. Mūsiškiai pirmieji susėdo į valtį ir atitrūko nuo varžovų, tačiau įpusėjus distancijai vokiečiai juos pavijo ir aplenkė.
D. Jančionis dar bandė gelbėti situaciją paskutiniame etape, išlipęs iš valties mėgindamas pavyti F. Wernerį, tačiau vokietis finišą pasiekė 0.72 sek. anksčiau. Lietuvos irkluotojams atiteko sidabro medaliai.
Vyrų vienviečių valčių (CM1x) varžybose Ž. Gališanskis aštuntfinalyje įveikė estą Robiną Huntą, tačiau ketvirtfinalyje po itin atkaklios kovos 0.94 sek. nusileido portugalui Allisonui Russo. Pagal ketvirtfinalyje užfiksuotą laiką lietuvis galutinėje įskaitoje užėmė penktą vietą.
Moterų vienviečių valčių (CW1x) varžybose R. Morkūnaitė atkrintamąsias pradėjo užtikrinta pergale prieš brazilę Aną da Silvą. Vis dėlto ketvirtfinalyje lietuvė vos 0.63 sek. pralaimėjo portugalei Brunai Parentei ir galutinėje įskaitoje liko aštunta.
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