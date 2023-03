Dramatiška kova dėl Eurolygos atkrintamųjų – kiek ūgtelėjo „Žalgirio“ šansai?

Krepšinio duomenis analizuojantis „Twitter“ vartotojas „Lost Gps“ skelbia, kad dabar žalgiriečių šansai patekti į aštuntuką padidėjo iki 34 procentų. Prieš mačą su Monako klubu jie buvo vertinami 17 proc.

Tiesa, paaugo ir didžiausios žalgiriečių varžovės Vitorijos „Baskonia“ (16/15) šansai. Buvo kiek daugiau nei 50 proc., dabar jie vertinami 69 proc.

Matematika yra kartu paprasta, bet teoriškai dar visko gali nutikti. „Žalgiriui“ iškovojus tris pergales per likusius tris turus atkrintamųjų durys turėtų atsiverti. Laimėjus dukart jau tektų pasitelkti matematiką.

„Žalgiris“ neturi tarpusavio pranašumo prieš „Baskonia“, tad dviejų lietuvių atstovaujama komanda yra ta, kurią būtina aplenkti, nes, turint tokį pat pergalių ir pralaimėjimų santykį, baskai būtų aukščiau turnyrinėje lentelėje. Vadinasi, vis teks dairytis ir į jų rezultatus.

Vilčių dar turi ir čempionai „Anadolu Efes“ (15/16), kurie atsilieka tik vienu laimėjimu.

Pagal naujausiausius duomenis, iš tų klubų, kurie dar neturi garantuotos vietos, didžiausias galimybes būti aštuntuke turi Tel Avivo „Maccabi“ (18/13) – net 98 proc., Stambulo „Fenerbahče“ (18/13) galimybės vertinamos 94 proc., o Belgrado „Partizan“ (17/14) – 95 proc.

Šiek tiek padidėjo ir Stambulo „Anadolu Efes“ (15/16) šansai – nuo 7 proc. iki 9 proc. Valensijos „Valencia“ (14/17) galimybės po nesėkmės Belgrade prasibrauti į aštuntuką jau tik 0,4 procentai.

Priminsime, kad „Žalgiris“ šią savaitę sužais dar vienerias Eurolygos rungtynes namuose, kur susitiks su „Valencia“.

