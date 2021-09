Drama pasaulio salės futbolo čempionate: aštuntfinalio mače pelnyta net 17 įvarčių

Mačas prasidėjo rezultatyviai, o po pirmojo kėlinio Iranas turėjo minimalų pranašumą (4:3). Panašus scenarijus klostėsi ir toliau.

Tiesa, iš pradžių Iranas bombardavo varžovų vartus ir netrukus jie pirmavo jau 8:4. Vis dėlto uzbechai nebuvo linkę pasiduoti bei netrukus pelnė du įvarčius.

Likus kiek daugiau nei minutei jie pelnė ir 7-tąjį įvartį, o likus 35 sek. priartėjo iki 1 įvarčio (8:9).

Paskutinėmis sekundėmis į iraniečių vartus dar galėjo būti paskirtas baudinys, bet po peržiūros teisėjai nusprendė jo neskirti, tad uzbechai prarado šansą išlyginti rezultatą.

Finalinis arbitrų švilpukas paskelbė Irano pergalę 9:8. Ketvirtfinalyje jie susikaus su Kazachstanu.

🎞 IR Iran edge Uzbekistan in a #FutsalWC instant classic and progress to the Lithuania 2021 quarter-finals 🔜 pic.twitter.com/aN0NHQZMkf