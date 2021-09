Serbijos rinktinės vartininkas: „Kiekvienas atmuštas smūgis gali išvesti komanda į kitą etapą“

Todėl du serbų patirti pralaimėjimai – jokia negarbė, o vėliau sutriuškinus JAV rinktinę buvo ramiai iškovotas kelialapis į atkrintamąsias varžybas.

Nemažai smūgių atrėmęs vartininkas mato stiklinę pusiau pilną.

„Rezultatas nėra blogas, – sakė jis interviu FIFA.com. – Tikiuosi, jog vienas ar du atmušti smūgiai gali būti lemtingi mūsų naudai“.

Kalbėdamas apie „vieną ar du“, M. Aksentijevičius kiek kuklinasi. Jis gelbėjo komandą ir rungtynėse su Iranu, nors ir praleido tris įvarčius. Mače su Argentina jo reikšmė komandai buvo dar didesnė.

„Atidaviau viską, ką galiu, tačiau ką daugiau galėjau padaryti prieš pasaulio čempionus? Žinau, kaip galiu apsaugoti vartus ant linijos, tačiau negaliu skraidyti, – šypsodamasis kalbėjo jis, rodydamas į TV ekraną, kuriame matėsi jo praleisti keturi įvarčiai. – Galvojau apie tai visas rungtynes – kiekvienas kartas, kai apsaugoju vartus, gali vėliau tapti lemtingu. Žinau, kad kai atsilikinėji, sunku išlaikyti motyvaciją ir ramią galvą, bet norėjau to išvengti, nes turime jauną komandą. Visuomet privalau atsiduoti pilnai ir parodyti pavyzdį jauniems žaidėjams“, – kalbėjo 38 metų vartų sargas.

„Daugeliui mūsų žaidėjų tai nauja patirtis. Tik keturi iš mūsų dalyvavo čempionate 2012 metais, – kalbėjo serbų gynybos siena. – Žaidimas prieš patyrusias komandas su profesionaliais žaidėjais – geriausias būdas mokytis ir tobulėti. Mūsų jauni žaidėjai turi daug talento, noro ir entuziazmo. Jiems tik trūksta didelių rungtynių su aukšto lygio varžovais patirties“.

Jis taip pat atskleidė, jog turėjo išgyventi nemažai rimtų likimo smūgių – savo tėvo netektį, o prieš kelis mėnesius – ir brolio.

Tai paaiškina jo sprendimą pasirašyti sutartį su Štutgarto klubu, kur jis bus arčiau šeimos.

„Priėmiau šį sprendimą dėl savo šeimos stabilumo, man tai yra prioritetas. Esu 38-erių, turiu pradėti galvoti apie gyvenimą po futsalo, nors manau, kad dar galėčiau žaisti 2-3 metus aukštame lygyje“, – teigė jis.

M. Aksentijevičius žaidė kartu su Ricardinho ACCS Futsal komandoje Paryžiaus priemiestyje ir žino nemažai apie aukščiausią futsalo lygį. Prieš kelis metus vartininkas dėka portugalo – ar labiau deja dėl jo – pateko į vaizdo klipą, kuris sulaukė milijonų peržiūrų.

2016 m. Europos futsalo čempionate Ricardinho pademonstravo neįtikėtinus įgūdžius ir įmušė vieną įspūdingiausių įvarčių žaidimo istorijoje. Jo auka tą dieną? Žmogus serbų vartuose.

Primintas apie tą epizodą, M. Aksentijevičius pateikė atsakymą, kuris buvo toks pats neatremiamas, kaip ir Ricardinho smūgis.

REKLAMA

„Taip jau būna visiems vartininkams. Visi prisimena nuostabius įvarčius, kuriuos mums įmušė, bet kas atsimena, jog Serbija laimėjo rungtynes 3:1?, – šelmiškai šypsojosi vartininkas. – Nepaisant to įvarčio, portugalai išvažiavo namo, o mes sužaidėme geriausią turnyrą istorijoje. Pasiekėme pusfinalį, buvau išrinktas geriausiu turnyro vartininku. Bet žmonės nori prisiminti tik tą įvartį... Be to, tai juk buvo neįtikėtinas įvartis, įmuštas geriausio žaidėjo pasaulyje. Koks vartininkas nebūtų jo praleidęs.

Problemų dėl to neturiu, netgi esu laimingas, jog buvau geriausioje vietoje pamatyti tą šedevrą. Svarbiausia patirti tokius nuostabius momentus. Buvau Europos čempionate, dabar esu pasaulio čempionate. Apie tokias istorijas galėsiu papasakoti vaikams.“

Ir įdomu tai, jog būtent su portugalais serbai jau šįvakar susikaus dėl patekimo į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Rungtynės Kauno arenoje startuos 20 valandą, du seni pažįstami aikštėje susidurs dar vieną ir, kas ten žino, galbūt paskutinį kartą.

Serbams reikia tikėtis, jog ta pasakojama istorija bus su laiminga pabaiga apie tai, kaip komanda pasaulio čempionate sugebėjo atsitiesti po nesėkmingo starto.