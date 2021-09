Čempionų titulą ginantys argentiniečiai užtikrintai prasibrovė į pasaulio salės futbolo čempionato ketvirtfinalį

Čempionų titulą ginantys argentiniečiai 6:1 (0:1) įveikė Paragvajaus futbolininkus.

Įdomu tai, kad paragvajiečiai po pirmojo kėlinio pirmavo 1:0, bet čempionai po pertraukos grįžo visiškai pasikeitę ir tiesiog visisškai perėmė žaidimo gijas į savo rankas.

💪 A performance of champions. Holders @Argentina come from behind to defeat Paraguay and reach the #FutsalWC quarter-finals ☑️ pic.twitter.com/dharAIS0lz