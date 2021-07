Dopingo skandalas Tokijuje – suspenduota Nigerijos lengvaatletė

Sprinterė penktadienį dalyvavo 100 m bėgimo rungtyje ir užfiksavo gerą rezultatą. Su 11,05 sek. laiku ji žengė į pusfinalį.

„Athletics Integrity Unit“ (AIU) praneša, kad B. Okagbare buvo pašalinta iš žaidynių nedelsiant už neleistino žmogaus augimo preparato naudojimą (somatotropino).

First doping story of #Tokyo2020 involving positive test. And it’s a big name in Nigerian sprinter Blessing Okagbare. She’d already started 100m and was due to run in semi finals later today. Now suspended and will be scratched from start list. #Olympics pic.twitter.com/rWfGaZbARf