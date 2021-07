Olimpiniame bokso turnyre rusas nokautavo varžovą

Štai penktadienį ringe įvyko 24 kovos, iš kurių vos 1 baigėsi anksčiau laiko. Vyrų svorio kategorijos iki 81 kg ketvirtfinalyje įspūdingą nokautą sukūrė rusas Imanas Chatajevas, sutriuškinęs Ispanijos atstovą Gazimagomedą Schamilovą Jalidovą Gafurovą.

Imam Khataev is a BEAST!

He will be fighting Ben Whittaker (brit), this Sunday in the mens light heavyweight Semi-Finals of the Olympics.

(These are highlights from his fight today which he won via KO)#Olympics2021 pic.twitter.com/1cFFUeSxRc