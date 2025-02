Dončičiaus gynybos spragomis pasinaudojusi „Hornets“ netikėtai palaužė „Lakers“

Į pergalę vieną prasčiausių Rytų konferencijos komandų vedė nuostabus LaMelo Ballo ir Mileso Bridgeso duetas. Pirmasis pelnė 27 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, o antrasis tapo rezultatyviausiu rungtynių žaidėjų ir pelnė 29-is.

Abu „Hornets“ lyderiai nuolatos atakavo L. Dončičių išsikeitimuose ir tai buvo viena pagrindinių priežasčių kodėl „Lakers“ išleido pergalę iš rankų, nors dar trečiajame ketvirtyje turėjo 13 taškų persvarą.

Los Andželo ekipai LeBronas Jamesas įmetė 26 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

This angle of LaMelo Ball crossing up Luka Doncic and diming Mark Williams 🤯🔥



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/R8ewMbcy8m

