NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse – Shaqo komandos triumfas ir įspūdingą prizą susižėręs sirgalius

Mini turnyro naudingiausiu žaidėju tapo Stephenas Curry. Tai antrasis toks įvertinimas jo 16 metų karjeroje. Žaisdamas prieš savus sirgalius „Chase Center“ arenoje jis per abu sekmadienio mačus iš viso surinko 20 taškų ir atkovojo 10 kamuolių.

Nugalėtojams dar atstovavo Damianas Lillardas, Kevinas Durantas, Jamesas Hardenas, Jaylenas Brownas, Kyrie Irvingas, Jaysonas Tatumas ir LeBronas Jamesas. Tiesa, jis prieš pat renginį paskelbė, kad dėl traumos praleis tiek pusfinalį, tiek finalą.

Charleso Barkley komandoje finale rezultatyviausiai žaidė Victoras Wembanyama (11 taškų).

Karlas-Anthony Townsas surinko 8 taškus, 4 įmetė Shai' us Gilgeous-Alexanderis, 2 – Nikola Jokičius.

STEPH ARE YOU SERIOUS?!?! pic.twitter.com/QNvY2JKhKQ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 17, 2025

Priminsime, kad pirmą kartą NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės vyko mini turnyro formatu su keturiomis komandomis. Buvo žaidžiami pusfinaliai, o po to finalas.

Rungtynes laimėjo ta komanda, kuri pirmoji pasiekė arba viršijo 40 taškų ribą.

Šio mini turnyro pusfinalyje žaidė „Kylančių žvaigždžių“ turnyro nugalėtojai. Jie pusfinalyje vėliau ir turnyre triumfavusiai Shaqo ekipai pralaimėjo 35:42.

NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (15 nuotr.) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) +11 NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX) Shaquille'o O'Nealo surinkta komand (nuotr. SCANPIX) NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynės (nuotr. SCANPIX)

Kitame pusfinalyje Ch. Barkley komanda 41:32 pranoko Kenny Smitho auklėtinius, kuriuos sudarė Anthony Edwardas, Tyleris Herro, Jalenas Williamsas, Evanas Mobley, Dariusas Garlandas, Jalenas Brunsonas, Cade'as Cunninghamas, Jarenas Jacksonas Jr.

WEMBY SLAM FOR HIS FIRST ALL-STAR BUCKET 🔥 pic.twitter.com/Abxx2C5kmz — Bleacher Report (@BleacherReport) February 17, 2025

Beje, renginio metu vienas iš sirgalių susižėrė 100 tūkst. dolerių prizą, kurį įsteigė „youtube“ žvaigždė „MrBeast“. Sirgaliui reikėjo greičiau nei D. Lillardas įmesti viena tritaškį, kol „Blazers“ žvaigždė nerealizavo trijų tolimų metimų.