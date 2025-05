Dominicas Brewtonas – balandžio naudingiausias „Betsafe-LKL“ žaidėjas: išskirtinis progresas ir Jonavos „CBet“ pergalių serija

Šįsyk tokia garbė teko Jonavos „CBet“ gynėjui Dominicui Brewtonui. Amerikietis per penkis mačus fiksavo 15,6 taško, 5,2 rezultatyvaus perdavimo, 5,8 atkovoto kamuolio ir 21,6 naudinumo balo vidurkius.

Negana to, balandis nešė sėkmę ne tik D. Brewtonui, bet ir visai Jonavos ekipai, kuri per septynis susitikimus šventė penkias pergales ir likus šešiems mačams reguliariajame sezone rikuojasi trečia.

„Skamba įdomiai, nemaniau, kad tai įvyks, – į asmeninį įvertinimą sureagavo 25-erių krepšininkas. – Tiesą pasakius, šis mėnuo man buvo sudėtingas dėl įvykių namuose, tad galimybė varžytis ir pasiekti aukštų rezultatų man reiškia labai daug.“

„Man tai nėra didelė staigmena, nes mes labai sunkiai treniruojamės ir esame puiki komanda, – apie „CBet“ rezultatus mintimis dalinosi D. Brewtonas. – Neįtikėtina, kaip visi čia nori laimėti. Mūsų treniruotės labai konkurencingos. Kai ateina rungtynės, manęs nestebina, kad galiausiai laimime.“

Legionieriaus efektyvumą ženkliai pakėlė du mačai. Namuose prieš Vilniaus „Rytą“ jam pavyko pelnyti 25 taškus, atkovoti 9 kamuolius, atlikti 4 rezultatyvius perdavimus bei sukaupti 32 naudingumo balus.

Išvyka į Kėdainius buvo ne ką mažiau įspūdinga – D. Brewtonas liko per plauką nuo trigubo dublio: jo statistinę eilutę puošė 17 taškų, 12 rezultatyvių perdavimų, 8 atkovoti kamuoliai bei net 38 naudingumo balai.

Būtent dviženklis komandos draugams sukurtų progų skaičius vienam jonaviečių lyderių rūpi labiausiai. Tam įtaką daro ir jo siekis tapti išreikštu atakų organizatoriumi.

„Bandau tapti įžaidėju, šioje pozicijoje šiek tiek žaidžiau koledže ir kitose komandose. Galbūt tik tam tikram momentui, ne visam laikui, bet bent truputį, kadangi aš moku skaityti žaidimą ir valdyti kamuolį. Tie 12 rezultatyvių perdavimų leidžia man geriau pasijusti dėl pažangos ir to, ko mokausi, nes man tikrai nekyla problemų dalytis kamuoliu. Priešingai – aš mėgstu tai daryti.

Svarbiausia teisingai skaityti žaidimą. Tai pirmi mano metai profesionalo karjeroje. Treneris akcentuoja žaidimo skaitymą, kad parodyčiau kitiems žaidėjams, jog jais pasitikiu. Tikiuosi, ir toliau tobulėsiu, nes – patinka man tai ar ne – nesu toks aukštas, tad nebūsiu atakuojantis gynėjas visą savo karjerą. Būsiu įžaidėjas, tad turiu toliau tobulėti šioje srityje“, – tvirtino amerikietis.

Įspūdingų D. Brewtono pasirodymų netrūko ir sezono pradžioje, tačiau tuomet, nuo gruodžio pradžios iki sausio vidurio sekė kiek slogesnis laikotarpis, kai jam nepavyko rinkti dviženklio efektyvumo rodiklių.

Tokį fenomeną NBA lygos analitikai yra praminę „naujoko siena“. Savajai sienai, pristabdžiusiai jį, D. Brewtonas taip pat turi paaiškinimą.

„Tuomet aš labai norėjau grįžti namo. Treneris ragino išlaikyti teigiamą požiūrį, bet aš pasiilgau namų, o mano šeima turėjo tam tikrų problemų, viskas susikaupė. Be to, komandos mane jau žinojo, skautai geriau mane išnagrinėjo. Susidūriau su naujoko siena, o prieš sezoną vienas iš veteranų man taip ir sakė. Jis nesakė to, norėdamas mane nuliūdinti, bet minėjo, kad tai normalu. Kai tai galiausiai atsitiko, buvau gana griežtas sau. Grįžau namo, pasikalbėjau su brangiais žmonėmis ir atgavau pasitikėjimą savimi. Nuo tada ir vėl esu savimi“, – pasakojo „CBet“ atstovas.

Savaitės pradžioje jonaviečiai nesugebėjo pateikti staigmenos išvykoje į Vilnių, tačiau vienam komandos nariui – trenerio asistentui Steponui Babrauskui – tai buvo ypatingas vakaras, įamžinęs jo šlovingą palikimą sostinės klube. Į „Active Vilnius“ arenos palubes pakilo 5-u numeriu pažymėti S. Babrausko marškinėliai.

D. Brewtonas papasakojo, kokį vaidmenį jo ir kitų komandos draugų tobulėjimo procese turi ši „Ryto“ legenda, dabar besidarbuojanti Jonavos klubo labui.

„Stepas labai svarbus mano, kaip naujoko, tobulėjimui. Treneris Mantas turi man būti griežtas, bet kai toks sau esu ir aš, Stepas visada mane padrąsina. Jis tą supranta, kasdien po treniruočių imasi darbo su keliais vaikinais. Aš turiu kasdienį treniruočių planą, pagal kurį atlieku tam tikrą skaičių metimų. Jis lieka kartu ir dirba papildomai.

Po ceremonijos pasakiau jam, kad nežinojau, jog jis buvo toks svarbus „Rytui“. Jis papasakojo apie savo pergales ir tai mane apstulbino. Nenuostabu, kodėl jis toks geras žmogus ir kodėl visada skleidžia gerą energiją. Jis tikrai yra tas žmogus, kuris kasdien treniruotėse šypsosi. Jo buvimas komandoje yra labai svarbus ne tik man, bet ir visiems“, – liaupsių trenerių štabo nariui negailėjo auklėtinis.

Savotišku mokytoju naudingiausiam balandžio žaidėjui turi ir keliais metais vyresnis jo tautietis Brandonas Childressas. Tiesa, kaip ir sau, D. Brewtonas nominaliam ekipos įžaidėjui priskiria kitokią rolę.

„Su Brandonu puikiai sutariame ne tik todėl, kad esame amerikiečiai, bet ir todėl, kad mūsų karjeros patirtis yra panaši, kalbant apie įvairius pakilimus ar nuosmukius. Brandonas yra atakuojantis gynėjas, aš esu labiau įžaidėjas nei jis. Stebėdamas jį mokausi, kaip metimų kokybė priklauso nuo kvėpavimo. Jis perduoda man savo patirtį, kurią galiu išgyventi ir aš. Kartu leidžiame laiką, einame valgyti, tiesiog kalbame. Brandonas yra labai svarbus mano procese“, – sakė mėnesio MVP.

Kitas barjeras „CBet“ kelyje – „Šiauliai-Casino Admiral“. Nors, įskaitant ir Citadele KMT mačus, jonaviečiai oponentus šiemet įveikė keturissyk iš penkių, šiauliečiai, anot D. Brewtono, yra komanda, kurios verta prisisaugoti.

„Jie visada yra sudėtingi varžovai, nes tai pajėgi komanda, galinti pasiekti daug, – varžovams pagarbą išreiškė gynėjas. – Jie gali įsižiebti per akimirką. Visada žaidžia kietai ir labai greitai, tai viena greičiausių lygos komandų. Mūsų laukia sunki kova.

Jie yra tokioje situacijoje, kurioje bando aplenkti Utenos komandą, todėl jiems reikia pergalių. Mūsų padėtis irgi tokia, kad mėginame išlaikyti trečiąją vietą, tad irgi turime, dėl ko kautis. Nebus lengva, bus tikra kova. Jei sugebėsime atlaikyti jų tempą ir neleisime pabėgti, viskas bus gerai.“