Dominavęs Durantas užfiksavo nuo Jordano laikų nematytą pasiekimą

Rungtynėse Bruklino klubas dominavo nuo pat jų pradžios. Skirtumas netrukus pasiekė ir dviženkį, o po pertraukos svečiai nedaug ką galėjo padaryti.

„Nets“ dominavo ir galiausiai šventė užtikrintą pergalę.

K. Durantas nugalėtojams per 34 minutes pelnė 29 taškus (9/14 dvit., 1/5 trit., 8/10 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

K. Durantas tapo pirmuoju krepšininku nuo Michaelo Jordano laikų (1988/89 m.), kuris per pirmuosius 12 mačų NBA sezono starte pelnė mažiausiai 25 taškus.

Tiesa, legeninis M. Jordanas tokį pasiekimą užfiksavo 16 kartų iš eilės.

Nugalėtojams S. Curry dar pridėjo 23 taškus, Edmonas Sumneris – 18.

Pralaimėjusių gretose Juliusas Randle'as surinko 24 taškus.

„Nets“: Kevinas Durantas 29 (12 atk. kam., 12 rez. perd.), Sethas Curry 23, Edmondas Sumneris 18 (5 atk. kam.), Nicolasas Claxtonas 12 (6 atk. kam.), Joe Harrisas 10.

„Knicks“: Juliusas Randle'as 24 (11 atk. kam.), R.J. Barrettas 16 (6 atk. kam.), Jalenas Brunsonas 14.

