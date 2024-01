Domantas Sabonis „Visų žvaigždžių“ balsavime prasibrovė tarp dešimties populiariausių

Čia ir toliau dominuoja Milvokio „Bucks“ puolėjas Giannis Antetokounmpo (4,31 mln.) ir Los Andželo „Lakers“ puolėjas LeBronas Jamesas (3,94 mln.).

Verta paminėti, kad į dešimtuką daugiausiai balsų surinkusių aukštaūgių Vakarų konferencijoje atsirado ir Sakramento „Kings“ lietuvis Domantas Sabonis. Jo sąskaitoje – kiek daugiau nei 332 tūkst. balsų.

Tuo tarpu Naujojo Orleano „Pelicans“ aukštaūgiu Jono Valančiūno dešimtuke aukštaūgių nematyti.

„Visų žvaigždžių“ rungtynės įvyks vasario 18 dieną Indianoje.

