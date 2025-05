Djokovičius išlygino Federerio rekordą ir pasiekė 99-ą pergalę „Roland Garros“ turnyre

Paskutiniame vakaro mače serbas Novakas Djokovičius (ATP-6) per 2 valandas 9 minutes 6:3, 6:4, 6:2 įveikė Austrijos atstovą Filipą Mišoličių (ATP-153). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą. Serbas laimėjo jau 7-ą mačą iš eilės – tai ilgiausia jo pergalių serija nuo praėjusių metų rugpjūčio.

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik serbas. F. Mišoličius ilgai laikėsi ir neutralizavo net 9 „break pointus“ iš eilės, kol N. Djokovičius 10-u mėginimu sugebėjo perimti iniciatyvą. Antrajame sete pirmą progą tašku laimėti varžovo padavimų seriją turėjo austras, bet jis savo progos nerealizavo, o jau kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Įgytą persvarą N. Djokovičius išlaikė iki seto pabaigos ir jos vos nepadidino septintajame geime, kai turėjo dar porą „break pointų“.

REKLAMA

REKLAMA

Trečiajame sete serbas anksti atitrūko nuo varžovo, o vėliau realizavo dar vieną „break pointą“. F. Mišoličius realių galimybių atsitiesti neturėjo.

REKLAMA

N. Djokovičiui tai buvo 99-a pergalė per karjerą „Roland Garros“ turnyruose. Tik „Australian Open“ turnyre serbas anksčiau buvo pasiekęs tokį pergalių skaičių.

99 - Novak Djokovic has registered his 99th win in Men’s Singles at Roland Garros, equalling his most wins at a single ATP-level tournament in his career (99 – Australian Open). Towering. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/FnH7qOXHD7 REKLAMA REKLAMA May 31, 2025

N. Djokovičius taip pat jau 20-ą sezoną iš eilės bent dviejuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose sugebėjo prasimušti į aštuntfinalį. Serbas taip pakartojo šiuolaikinės teniso eros ilgaamžiškumo rekordą ir pavijo Rogerį Federerį.

20 - Novak Djokovic has managed the round of 16 in at least two Grand Slam Men’s Singles event across 20 seasons, the most along with Roger Federer during the Open Era. Longevity. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/xfial304aF REKLAMA REKLAMA REKLAMA May 31, 2025

Serbas aštuntfinalyje susitiks su Cameronu Norrie (ATP-81), kuris britų derbyje 6:3, 7:6 (7:1), 6:2 įveikė Jacobą Fearnley (ATP-55). Britų mačą kiek sutrikdė PSG sirgaliai, kurie prieš Čempionų lygos finalą rinkosi prie komandos stadiono ir leido fejerverkus bei įvairius garso signalus.

REKLAMA

„Nesitikėjome, kad prie pat korto bus pradėti leisti fejerverkai. Mus abu tai išmušė iš vėžių“, – sakė C. Norrie.

There is no way the Norrie/Fearnley match should continue with all the distractions from the football stadium nearby. Constant crashes and bangs from fireworks - annoying for players and spectators. #norrievfearnley #RolandGarros #frenchopen2025 — Marcia Reid (@Finchershealth) May 31, 2025

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 56,352 mln. eurų.

Visus „Roland Garros“ mačus tiesiogiai galima stebėti per „Go3“ televiziją, įsigijus „discovery+“ paslaugą.