Djokovičiaus krepšys Vimbldone: ypatingos detalės, atspindinčios istorinius serbo pasiekimus

Akylesni teniso fanai atkreipė dėmesį į išskirtinį N. Djokovičiaus krepšį šiam turnyrui. Jo spalva ne tik buvo priderinta prie Vimbldone galiojančio baltos aprangos kodo, bet ir pasižymėjo ypatingomis detalėmis, simbolizuojančiomis serbo pasiekimus tenise.

Ant krepšio surašytos visos N. Djokovičiaus pergalės keturiuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose – „Australian Open“, „Roland Garros“, Vimbldone ir „US Open“. Taip pat ant krepšio yra ir 2024 m. iškovoto olimpinio aukso simbolis bei paminėti visi titulai baigiamajame sezono turnyre – „ATP Finals“.

Taip pat ant krepšio galima pamatyti 40 besišypsančių veidukų. Tai simbolizuoja 40 serbo laimėtų ATP 1000 serijos turnyrų.

Novak Djokovic has a white Wimbledon edition of his iconic kit bag, which shows every Grand Slam win, his Olympic win and a smiley face for all 40 ATP 1000 title wins 🎒🏆



An ELITE trophy cabinet flex 🤩 pic.twitter.com/hNcgPxi2xd