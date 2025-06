Didžiuliame karštyje dėl audros buvo stabdomos rungtynės, o Naujosios Zelandijos mėgėjai šokiravo „Boca Juniors“

„Boca“ į šias rungtynes žengė žinodama, kad privalo įtikinamai nugalėti jau anksčiau eliminuotą „Auckland City“, kad panaikintų septynių įvarčių deficitą prieš „Benfica“ bei tikėdamasi, jog portugalai pralaimės Vokietijos čempionei Miuncheno „Bayern“ kitose C grupės rungtynėse.

„Auckland City“ rezultatą išlygino netrukus po pertraukos, tačiau žaibuojant aplinkiniame rajone žaidėjai buvo priversti palikti aikštę. Kai rungtynės buvo atnaujintos, paaiškėjo, kad „Benfica“ laimėjo 1:0 ir užėmė pirmą vietą C grupėje bei kartu su „Bayern“ žengė į aštuntfinalį.

REKLAMA

REKLAMA

„Boca“ išsiveržė į priekį 26-ąją minutę, kai Lautaro Di Lollo po gerai pakelto kampinio smūgiavo galva į virpstą, o nuo vartininko Nathano Garrow rankos atšokęs kamuolys įkrito į vartus.

REKLAMA

26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet! 📋 GAME ON!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/cmtu6Fs4uh — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

„Auckland City“ pelnė pirmąjį savo įvartį šiame turnyre 52-ąją minutę, kai Christianas Gray’us galva pasiuntė kamuolį į dešinį vartų kampą, vos keliomis akimirkomis prieš sustabdant rungtynes.

REKLAMA

REKLAMA

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/a9AHuYcJzR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

Po pertraukos „Boca“ manė, kad vėl išsiveržė į priekį, tačiau po VAR peržiūros buvo atšauktas Miguelio Merentielio įvartis dėl Kevino Zenono žaidimo ranka.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Boca“ užėmė trečią vietą grupėje su dviem taškais, vienu daugiau nei „Auckland City“, kuri taip pat baigė pasirodymą šiame turnyre.

Rungtynėse dalyvavo ir FIFA prezidentas Gianni Infantino. Pradėjus rungtynes, oro temperatūra siekė apie 35,5 laipsnius karščio.

Nors sąlygos buvo labai tvankios, tai nesumažino aistringų „Boca“ sirgalių entuziazmo – jie viso mačo metu dainavo mušdami būgnus, net ir audros pertraukos metu, kai daugelis atsisakė palikti tribūnas, nepaisydami raginimų eiti į uždaras erdves.

REKLAMA