Pagrindiniams žaidėjams poilsio suteikusi „Chelsea“ įveikė Tuniso komandą ir prasibrovė į FIFA pasaulio klubų taurės turnyro aštuntfinalį

Nepaisant didelės rungtynių svarbos, „Chelsea“ treneris Enzo Maresca dar kartą nusprendė rotuoti sudėtį, suteikdamas poilsio pagrindiniams žaidėjams, tokiems kaip Cole'as Palmeris ir vartininkas Robertas Sanchezas.

Jis taip pat vertėsi be puolėjo Nicolaso Jacksono, kuris praleis ir rungtynes su „Benfica“, kadangi turi dviejų rungtynių diskvalifikaciją po gautos tiesioginės raudonos kortelės penktadienio mače prieš „Flamengo“ (1:3).

Iš Ipswicho klubo įsigytas L. Delapas buvo arti įvarčio 20-ąją minutę, bet jo smūgis galva buvo numuštas nuo vartų linijos.

„Chelsea“ dominavo pagal kamuolio kontrolę nerezultatyvioje pirmoje rungtynių pusėje, tačiau stokojo kūrybiškumo atakų pabaigoje – dar vienos puikios progos L. Delapas neišnaudojo 30-ąją minutę, kai iš arti smūgiavo pro šalį.

Lūžis įvyko tik per teisėjo pridėtą pirmojo kėlinio laiką – T. Adarabioyo aukščiausiai pašoko baudos aikštelėje ir galva pasiuntė kamuolį į apatinį kairį vartų kampą.

Po kelių akimirkų L. Delapas padvigubino pranašumą – pasinaudojo baudos aikštelėje atšokusiu kamuoliu, suklaidino gynėją ir tiksliai pasiuntė kamuolį į tolimesnį vartų kampą. Tai buvo jo pirmasis įvartis nuo prisijungimo prie „Chelsea“ klubo.

Antrame kėlinyje „Chelsea“ užtikrintai kontroliavo rungtynes, tačiau pernelyg nespaudė ieškodami trečiojo įvarčio.

Londono klubas galutinį tašką padėjo jau per pridėtą laiką – po keitimo aikštelėje pasirodęs T. George'as stipriu smūgiu nuo baudos aikštelės krašto pelnė trečiąjį įvartį.

