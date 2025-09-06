Didvyriu tapęs Velička siuntė žinutę komandos draugui: „Prisikalbėjo“

Įspūdingas rungtynes sužaidė Arnas Velička, kuris per 35 minutes pelnė 21 tašką, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 23 naudingumo balus.
Po mačo įžaidėjas teigė, kad latvių kalbos apie favoritų statusą jį dar labiau motyvavo bei nuspėjo, kad grįžęs į rūbinę ras nemažai nuotraukų, kur bus lyginamas su Alexu Caruso.
Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija (42 nuotr.)
Lietuva – Latvija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
– Kas lėmė pergalę?
– Buvo tikrai nervinga pabaiga, jie pataikė visus metimus. Norėjosi, kad greičiau baigtųsi mačas ir galėtume švęsti pergalę. Turėjome gerą planą, keitėmės gerai gynyboje. Visi įnešė svarbų indėlį, ypatingai tie, kurie anksčiau to nedarė. Džiaugiuosi dėl visos komandos ir Lietuvos.
– Kaip pavyko susitvarkyti su spaudimu?
– Visą sezoną taip žaidžiau Vokietijos klube, jaučiau pasitikėjimą ir stengiausi užimti Roko batus. Kažkam reikia užpildyti jo trūkumą. Tiesiog džiaugiuosi žaisdamas už Lietuvą ir būdamas tokioje scenoje.
– Ar latvių kalbos apie favoritų statusą jus motyvavo?
– Be abejo, kad girdėjome. Mano komandos draugas Lomažas skambiai kalbėjo – kaip sakoma, prisikalbėjo. Kai pamačiau, man tik daugiau motyvacijos. Kuo daugiau žmonių šneka blogai, tuo daugiau gali pasisemti sau geros energijos.
– Kaip manote, kokias nuotraukas ir palyginimus po mačo rasite telefone?
– Girdėjau, kad sakė Alexas Caruso. Kai mane bintavo, supratau, kad nėra pats geriausias vaizdelis. Tiesiog norėjau kuo greičiau grįžti į aikštelę. Plikos galvos toks minusas.
– Kaip atrodė epizodas, kai susidūrėte su A.Žagaru?
– Man rodos, kad jis man įkando į galvą. Aš veržiausi, o jis su veidu ir dantimis man įkando. Nieko tokio – žaidybinis epizodas.
– Ar nestebino toks didelis K.Porzingio pasyvumas ginantis?
– Jis visą čempionatą taip rungtyniauja. Žinau, kad turiu tiesiog mesti tą floaterį, nes prie manęs neprieis. Turėjau tiesiog nubausti. Džiaugiuosi, kad pavyko pradžioje sumesti tuos metimus.
– Jautėsi, kad latviai labai stipriai jaudinosi?
– Pabaigoje pramušė, pradėjo viską pataikė, bet trečiajame kėlinyje prametė nemažai laisvų metimų ir buvo blogesnis vaizdelis nei draugiškose rungtynėse.
Šaltinis:
krepsinis.net
