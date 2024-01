Devintas Dakaro etapas baigtas: Rokas Baciuška tarp greičiausių, Vaidotas Žala greičio ruožo nebaigė

Dakaro ralio organizatoriai tvirtino, jog devintasis greičio ruožas privers visus ekipažus pasitempti ir neatsipalaiduoti, mat dalyvių lauks klastingos navigacijos labirintai.

Benediktas įsitvirtina TOP 10

Nors ir stabiliai, 436 km ilgio trasą jie įveikė per 4 val. 46 min. 58 sek. ir nuo lenktynių lyderio Sebastiano Loeb atsiliko beveik pusvalandžiu. „TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ įgula preliminariai finišavo 22-a ir toliau išlaiko 10-tą poziciją bendroje įskaitoje.

„Taip, kaip buvo tobulai įdomus greičio ruožas, visiškai priešingai mums jame sekėsi… Etapas buvo buvo pilnas greičio, sudėtingos navigacijos, įvairiausių paviršių. Turbūt viena šauniausių mano Dakaro karjeroje buvusių trasų, – po finišo kalbėjo B. Vanagas.

Gelažninkus ribojo greitis

„Rentway Dakar Team“ preliminariais duomenimis finišavo 15-oje vietoje, trasą įveikę per 6 val. 5 min ir 5 sekundes.

Šiandien lietuvių ekipažas neapsiėjo be nuotykių ir iššūkių. Jau kuro pylimo zonoje, pravažiavus maždaug pusę trasos, komanda pastebėjo, jog bagis stokoja galios.|

„Kažkas, manau, negerai. Pirmoje trasos dalyje buvo daug tiesiųjų, kur tereikia spausti ir palaikyti tempą. Mūsų bagis įsibėgėja iki 115 km/val. greičio ir viskas, daugiau nei per kur. Tada, žinoma, bagiai, kurie gali važiuoti maksimaliu leistinu greičiu, kuris yra 125 km per val. be didelio vargo mus aplenkia. Aišku, šiek tiek laiko atsilošti galime techniškesnėse atkarpose, bet ar to užteks palaikyti konkurencingą tempą, parodys tik finišas,“ – sakė E. Gelažninkienė.

Vaidotą pristabdė gedimas

Sėkmingai devintąjį Dakaro ralio etapą pradėjęs lenktynininkas kiekviename tarpiniame finiše artėjo link greičiausiųjų penketuko, tačiau tolimesnius siekius užfiksuoti gerą rezultatą sutrukdė automobilio gedimas.|

„Dabar jau tikrai viskas“, – vaikščiodamas aplink sugedusį „Mažylį“ sakė V. Žala.

„Važiuojant pradėjo iš variklio sklisti garsai. Tokie, lyg kažkas plaktuku daužytų. Panašu, kad vienas vožtuvas pradėjo lipti lauk“, – tęsė lenktynininkas.

Vladas Jurkevičius nuvažiavo tik 20 kilometrų

Vėl su problemomis tik išvažiavę į trasą susidūrė Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas.

„Trumpai tariant, startavome ir ties 20 kilometru Aisvydas sakė, kad girdėjo kažkokį „pokšt“. Aš pajutau, kad tiesiog nebetraukia automobilis – variklis sukasi, bet kiaurai“, – socialiniuose tinkluose pasidalintame vaizdo įraše sakė lenktynininkas.

„Iš pradžių galvojome, kad pusašį nusukome. Sustojome, šokome, daviau gazo ir Aisvydas sakė, kad viena pusė iškart matėsi, kad nesisuka. Iš karto matėsi, kad kažkas negerai, tai pasikeitėme pusašį, bet įsėdome ir lygiai tas pats. Išoriškai viskas atrodo gerai, kardaną matome, vietoje, niekas nekaista. Kažkur kažkas nulūžo, bet jokių smūgių nebuvo“, – problemas aiškino V. Jurkevičius.

Tikrąjį Dakaro ralio skonį pajutęs Antanas Kanopkinas šiandienos greičio ruožą baigė šeštoje pozicijoje.

Pasiekęs finišą, sportininkas neslėpė, jog organizatorių paruošta buvo sunki ir neatlaidi technikai.

„Šiandien trasoje buvo ir akmenys, ir žvyras, ir uolienos. Tai buvo tiesiog visko daužymas – technikos, rankų, ko tik nori. Kiek „žvakių“ padariau trasoje jau nesuskaičiuočiau“, – po finišo pasakojo „CFMOTO Thunder Racing Team“ sportininkas ir užsiminė, kad situaciją apsunkino tai, jog beveik visą greičio ruožą turėjo važiuoti tik galiniais varomais ratais.

Rokas trasoje matė sustojusį Vaidą

R. Baciuška finišavo per 4 val. 55 min. 23 sek. Vos 20 sek. jį aplenkė čilietis Francisco Lopezas, o kiek daugiau nei 7 minutėmis – etapo nugalėtojas argentinietis Nicolas Cavigliasso.

Greičio ruožą lietuvis pradėjo atsargiai ir pirmuose kelio taškuose jo rezultatas svyravo tarp 7 ir 10 pozicijų, bet vėliau R. Baciuška demonstravo puikų tempą ir sugebėjo pakilti iki trečios vietos.

Trasoje R. Baciuška matė sustojusį Vaidotą Žalą su „Mini“ automobiliu, taip pat ir dar vieną „Mini“ lenktynininką. „Tikrai „Miniams“ nelabai sekasi, bet šių metų Dakaras duoda didelį krūvį technikai ir vairuotojams“, - sakė pasaulio ralio-reidų čempionas R. Baciuška.