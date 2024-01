Emilija ir Arūnas Gelažninkai šiandien negalėjo lėkti pilnu tempu: „Mūsų bagis įsibėgėjo tik iki 115 km/val.“

Jau kuro pylimo zonoje, pravažiavus maždaug pusę trasos, komanda pastebėjo, jog bagis stokoja galios.

„Kažkas, manau, negerai. Pirmoje trasos dalyje buvo daug tiesiųjų, kur tereikia spausti ir palaikyti tempą. Mūsų bagis įsibėgėja iki 115 km/val. greičio ir viskas, daugiau nei per kur. Tada, žinoma, bagiai, kurie gali važiuoti maksimaliu leistinu greičiu, kuris yra 125 km per val. be didelio vargo mus aplenkia. Aišku, šiek tiek laiko atsilošti galime techniškesnėse atkarpose, bet ar to užteks palaikyti konkurencingą tempą, parodys tik finišas,“ – neutralizacijoje kalbėjo E. Gelažninkienė.

Tačiau net ir nevažiuodami pilnu greičiu, „Rentway Dakar Team“ preliminariais duomenimis finišavo 15-oje vietoje, trasą įveikę per 6 val. 5 min ir 5 sekundes. Nors pilotė sakė, kad diena labai sunki, šturmanas A. Gelažninkas į viską žiūrėjo su optimizmu.

REKLAMA

REKLAMA

„Važiavome labai neblogai, navigacinių klaidų išvengėme, o Emilija spaudė tiek, kiek leido technika. Likus 50 kilometrų iki finišo šiandien taip pat pasikrikštinome į akmenis – prakirtome padangą. Tiesa, galbūt tai nutiko ir anksčiau, nes važiuodami pajutome, kad kažkas negerai ir išlipus pamatėme tuščia ratą. Gaila, nes buvo kaip tik nauja uždėta ir dėl to, kad užtrukome. O paskutinius 25-30 kilometrų teko važiuoti prieš saulę, tai jau geriau būtų sutemę. Saulei plieskiant į akis buvo neįmanoma nieko matyti, klaidžiojome. Bet pažiūrėjus bendrus rezultatus, nėra taip blogai ir džiaugiamės dar viena finiše.“

REKLAMA

Pasiekus bivaką, bagis iškart bus perduodas mechanikų komandai siekiant išsiaiškinti, kas trukdė „Rentway Dakar Team“ pasiekti maksimalų greitį.

Dakaro dalyviai šiandien sugrįžta į Al Ulos bivaką – vietą, iš kurios ralis prasidėjo. Istorinio miesto apylinkės pasižymi itin akmeningu kraštovaizdžiu bei išdžiuvusiomis upių ir ežerų vagomis, tad be abejo, šių pasitaikys ir dešimtajame Dakaro greičio ruože.

Dakaro ralio naujienos – atskirame polapyje.