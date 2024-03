Devintą pergalę iš eilės iškovoję Vilniaus „Šviesos“ rankininkai tapo čempionato lyderiais

Kas taps reguliariojo sezono nugalėtoju ir įgis savo aikštelės pranašumą atkrintamosiose varžybose, paaiškės paskutiniame ture, kur lyderiai susikaus tarpusavyje.

17 turo rungtynėse „Šviesos“ rankininkai svečiuose po labai atkaklios kovos minimaliu skirtumu 29:28 (14:14) palaužė Kauno „Granitą-Karį“ ir pergalių seriją pratęsė iki devynių.

Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Valdas Drabavičius, pelnęs 12 įvarčių. Po 3 įvarčius prie pergalės pridėjo Eimantas Sinkevičius, Skirmantas Plėta, Rokas Žiliukas ir Mantas Urvikis. „Granito-Kario“ komandai, kuri reguliariajame sezone užsitikrino 3 vietą, Modestas Štarolis pelnė 8 įvarčius, Marius Kairys įmetė 6 įvarčius, po 4 kartus pasižymėjo Matas Jurkevičius ir Andrius Montvilas.

„Mums labiau reikėjo pergalės kovoje dėl pirmos vietos. Nors viską lems paskutinis turas, bet po pergalės Kaune, mums paskutiniame ture pakaks lygiųjų. Todėl labai norėjome laimėti ir labai rimtai ruošėmės. O kauniečiams šios rungtynės jau nieko nelėmė, be to jiems reikėjo pasaugoti jėgas prieš savaitgalį vyksiantį Baltijos lygos ketvirtfinalį. Nepaisant to, buvo atkakli kova ir nugalėtojas paaiškėjo tik pačioje rungtynių pabaigoje“, – sakė rezultatyviausias rungtynes per pastaruosius tris sezonus sužaidęs V. Drabavičius.

Per 17 rungtynių 29 taškus surinkę „Šviesos“ rankininkai tašku aplenkė „Dragūną“ ir tapo vienvaldžiais LRL lyderiais. Paskutiniame ture balandžio 6 dieną „Šviesa“ ir „Dragūnas“ susitiks Vilniuje.

„Šviesa“ ir „Dragūnas“ jau užsitikrino tiesioginį kelialapį į pusfinalį. 3-6 vietas užėmusios komandos atkrintamąsias varžybas pradės nuo ketvirtfinalio etapo.

Reguliariajame sezone 4 vietą užsitikrino Alytaus „Varsa-Stronglasas“. Dzūkijos sostinės komanda namuose 32:20 (18:9) nugalėjo autsaiderį Panevėžio „SC-RSSG-Grifą“. Alytaus komandai 6 įvarčius pelnė rezultatyviausias LRL rankininkas Vilius Juozaitis, po 5 įvarčius nugalėtojams pelnė Tautvydas Petrušauskas ir Tadas Stankevičius. Panevėžio ekipai Ąžuolas Tangonskas pelnė 7 įvarčius.

Ketvirtfinalyje „Varsa-Stronglasas“ susitiks su 5 vietą užėmusiu HC „Vilnium“. Sostinės derbyje HC „Vilnius“ 33:27 (19:11) nugalėjo „Amber“ komandą. Laurynas Palevičius nugalėtojams pelnė 9 įvarčius, Martynas Lapinskas – 7, Mindaugas Urbonas – 6. „Amber“ ekipai Matas Aukštikalnis pelnė 8 įvarčius, Ernestas Stvolas – 6.

„Amber“ rankininkai ketvirtfinalyje susitiks su „Granito-Kario“ komanda.