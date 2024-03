Apskaičiavo „Žalgirio“ šansus patekti į Eurolygos įkrintamąsias – jie itin maži

Vienu metu atrodė, kad „Žalgirio“ šansai jau nuplauks, bet gera atkarpa ir dvi žūtbūtinės pergalės praėjusią savaitę viltį išlaiko.

Tačiau Andrea Trinchieri auklėtiniams ne tik reikės laimėti patiems, bet ir tikėtis palankių rezultatų kitur. Pirmasis iššūkis laukia ketvirtadienį Kaune, kur reikia įveikti „AX Armani“ klubą.

Tiesa, žalgiriečių viltys itin nubraukia superkompiuteris. Ne vienerius metus komandų galimybes skaičiuoantis „Basketball Guru“ tinklalapis ir šįsyk apskaičiavo klubų šansus prasibrauti toliau.

Pagal juos, Belgrado „Partizan“ turi didžiausius šansus užimti 10-ąją vietą. Serbijos klubui duodama net 40 procentų tikimybė patekti į įkrintamąsias.

Probabilities for the final position of each team in #EuroLeague, after 50000 simulations of the remaining games.

The calculations are using team Elo ratings, based on past games, since 2016-17 season. pic.twitter.com/d3HrlU2Vx7