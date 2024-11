Detroite – „Pistons“ antausis žvaigždžių traukiamai „Lakers“ ir skanduotė Bronny Jamesui

Praėjusio sezono blogiausia reguliariojo sezono komanda spurtavo lemiamame ketvirtye ir 115:103 (33:22, 34:31, 16:24, 32:26) lygiose rungtynėse įveikė Kalifornijos ekipos žvaigždes.

Į pergalę Detroto ekipą vedė trečią karjeros trigubą dublį surinkęs Cade Cunninghamas. 23-ejų amerikietis įmetė 17 taškų, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 11 atšokusių kamuolių.

Rezultatyvumu jį pranojo Jadenas Ivey, įmetęs 26 taškus, ir 19 surinkęs Timas Hardaway Jr.

Los Andželo klube nesulaikomas buvo Anthony Davisas, įmetęs 37 taškus bei atkovojęs 9 kamuolius. Jis paskutiniame ketvirtyje susižeidė čiurną, bet tęsė rungtynes.

Kartu su su 20 taškų pelniusiu LeBronu Jamesu jie sugeneravo 57 savo ekipos taškus. Karalius taip pat atkovojo 8 kamuolius ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Trečiajame ketvirtyje Detroito ekipos fanai pradėjo skanduoti „Mes norime Bronny“, tačiau JJ Redickas L. Jameso sūnaus į aikštę lygiame mūšyje neleido.

Šiame sezone 55-asis „Lakers“ naujokų biržos šaukimas aikštėje pasirodė tris kartus, o paskutinėse rungtynėse su Toronto „Raptors“ žaidė vos 8 sekundes.

Another "We Want Bronny!" chant on the road, this time in Detroit during a challenge stoppage. pic.twitter.com/OOOrVUaENR

