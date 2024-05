Dėmesys neblėsta: Caitlin Clark debiutinės rungtynės WNBA – žiūrimiausios per daugiau nei 20 metų

Nors Konektikuto „Sun“ laimėjo 92:71, C. Clark era WNBA lygoje prasidėjo nuo išparduotos „Mohegan Sun“ arenos.

Trečiadienį ESPN pranešė, kad rungtynes ESPN2, ESPN+ ir „Disney+“ transliacijų platformose stebėjo daugiau nei 2 mln. žiūrovų.

Tai buvo didžiausia WNBA auditorija nuo 2001 m. rungtynių tarp Los Andželo „Sparks“ ir Hjustono „Comets“. Pasak „Sports Media Watch“, šį mačą tada stebėjo 2,44 mln. žiūrovų.

