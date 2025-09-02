Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Dėl vedlio netekties išgyvenęs Tubelis: baisiausia, kas gali nutikti

2025-09-02 18:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 18:52

Lietuvos rinktinė verčia naują lapą šiame Europos čempionate, kuriame teks verstis be Roko Jokubaičio – pagrindinio įžaidėjo pagalbos.

Ą.Tubelis komentavo R.Jokubaičio netektį (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė verčia naują lapą šiame Europos čempionate, kuriame teks verstis be Roko Jokubaičio – pagrindinio įžaidėjo pagalbos.

1

Po netekties Ąžuolas Tubelis pripažino, kad prarasti esminį vedlį labai skauda, tačiau rinktinė vis dar turi žvaigždę Joną Valančiūną.

Nefaina. Čia baisiausia, kas gali atsitikti ne tik krepšinyje, visuose sportuose. Dirbi sezono metu, prisižiūri, mačiau, kaip jis apšilinėja prieš rungtynes, treniruotes, tikrai daug darbo įdeda į tą apšilimą. Būna visiems, nemalonu. Stovėjau tame kampe, negerai atrodė. Liūdna ir gaila“, – sakė aukštaūgis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį Lietuva žais paskutines grupės rungtynes, kuriose susitiks su švedais. Mačo pradžia 16.30 val., jį sekite ir stebėkite su Krepsinis.net ir TV3.

– Vakar po rungtynių dar atrodė, kad optimizmo yra daugiau ir blogiausio scenarijaus išvengti pavyks, šiandien rytas parodė kitaip. Kaip emocijos dėl R.Jokubaičio traumos kito?

– Jei žmogus negali žaisti ir šlubuodamas žengia ant suolo, tikrai nėra gerai. Dar mačiau, kaip suvaikščiojo kelis, negražiai atrodė. Ne ekspertas esu, tikėjausi, nieko blogo, bet gaila Roko.

– Kaip komanda turi sureaguoti į šią netektį?

– Kai tai įvyko, liko 7–8 minutės iki kėlinio galo, su komanda šnekėjome, kad žaidžiame už Rokelį. Aišku, suomiai irgi labiau užsisuko, nes Rokas iškrito. Esame profesionalai, žinome, ką tai reiškia, dar labiau užverda širdis.

– Kiek stipriai kis žaidimas be R.Jokubaičio? Jau turėjote pirmą treniruotę, mačui ruošiantis be jo.

– Kol kas ruošiamės švedams, o toliau priklausys nuo varžovo. Turime dar vieną supertalentą Valančiūną, nelabai reikia ką keisti su juo. Automatiškai Velička stumsis į įžaidėjo vietą, Margiris irgi gali juo žaisti, daug variantų, turėsime persislinkti.

– Lieka vienerios rungtynės grupių etape, kaip jaučiatės įsibėgėjant čempionatui?

– Patenkintas iki galo niekada nebūsiu, dar yra taisytinų dalykų man kaip jaunam žaidėjui. Smagu. Pirmas Europos čempionatas. Nebuvau paimtas į rinktinę daryti taškus, žinau savo vaidmenį – agresyviai gintis, lipti ant lentos ir greitai pulti. Manau, tai neblogai išnaudotu. Prieš švedus mūsų tikslas vis tiek yra pergalė, nieko daugiau nepasakysiu.

– Kaip rinktinei sekasi subalansuoti turimų trijų centrų rikiuotę, kurioje esate ir pats?

– Kas būtų, jei būtų, bet jei žaidėjas išeina į aikštę, atiduoda širdį, viskas būna geriau. Taip pat ir prieš suomius. Trys dideli yra gerai, Marekas atsiskleidė, neblogai sukovojo. Jonas irgi gerai įėjo, kai Markkaneno nebuvo aikštelėje. Visur yra pliusų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

