Dėl sirgaliams nepadovanotos pergalės apgailestavęs Keenanas Evansas: „Nuskriaudėme save“

Fiziškose rungtynėse nepadėjo ir žalgiriečių lyderis Keenanas Evansas, kuris, nors ir blykstėlėjo mačo pabaigoje, tačiau laiko išlipti iš deficito jau buvo per mažai.

„Mes stipriai kovėmės, bet tiesiog neradome ritmo, o tai mus labai išmušė. Mes bandėme pakovoti, bet to buvo per mažai ir per vėlai. Jei būtų dar kelios minutės, galbūt būtume pasiėmę pergalę. Nuskriaudėme save pirmoje pusėje“, – po rungtynių kalbėjo žaidėjas.

Žalgiriečiai penktadienio vakarą tragiškai pasirodė puolime ir galiausiai pelnė tik 58 taškus.

„Jie buvo labai fiziški, neleido mums užsiimti savo pozicijų, – to priežastis vardino K. Evansas. – Mes išsisinchronizavome, nesusikalbėjome.

Aš pats dariau klaidų, neatsargiai žaidžiau su kamuoliu. Jei būtume mažiau klydę ir turėję daugiau atakų, būtų buvę geriau.“

„Jie fiziška komanda, išmušė mus iš ritmo. Mes darėme tą patį, jie taip pat nesurinko daug taškų. Kai žaidi prieš tokias fiziškas komandas, turi pats būti fiziškas ir protingas. Kai kuriose situacijose tikrai nesielgėme protingai ir jie tuo naudojosi“, – pridūrė krepšininkas.

Kaip po sunkios pirmos pusės pavyko susikaupti likusiai kovai?

Tokiu momentu turi likti kartu, negalima tada visko paleisti. Ir taip pralaiminėji, todėl turi grįžti į aikštelę ir būti su visais.

Esame komanda, einame per blogus ir per gerus momentus kartu. Žinojome, kad turime žaisti geriau, todėl bandėme rasti šansą laimėti.

Kas labiausiai neleido komandai sugrįžti?

Atkovoti kamuoliai puolime ir klaidos. Tai mus stipriai skriaudė. Jie turbūt geriausiai puolime kamuolius atkovojanti komanda lygoje. Jie turėjo keletą epizodų, kai greitose atakose pelnė taškus ir tai jiems padėjo lyderiauti pirmoje pusėje.

Buvo nemažai pokalbių su teisėjais. Apie ką tai buvo?

Iš tiesų nelabai žinau. Nelabai noriu kalbėti apie teisėjus, nes žinau, kad jų darbas sunkus, sudėtinga viską pamatyti. Buvo labai fiziškos rungtynės.

Palaikyti atvyko daug fanų iš Lietuvos, kiek tai reiškė komandai?

Tai buvo nuostabu. Buvo labai skaudu, kad negalėjome padovanoti jiems pergalės, švęsti su jais, bet jie buvo su mumis visą mačą.

