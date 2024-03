Evanso benefisas neišgelbėjo: „Žalgiris“ pralaimėjo Miunchene ir prarado traumą patyrusį puolėją

58 taškai yra mažiausiai, kiek „Žalgiris“ pelnė šiame Eurolygos sezone.

Nors šio vakaro rungtynes „Žalgiris“ pradėjo gerai ir pelnė šešis taškus bet atsako, bet jau netrukus šeimininkai sudavė smarkų atsaką.

Kauniečiai bemaž penkias minutes daugiau negalėjo pelnyti taškų, o „Bayern“ laimėjo atkarpą 14:0 ir jau pirmavo 14:6.

Nuo tada Vokietijos klubas perėmė iniciatyvą, o žalgiriečiai darė klaidą po klaidos, dažnai nepataikydavo net ir metimų iš gerų situacijų.

Puolime visiškai užstrigęs „Žalgiris“ vienu metu atsilikinėjo 15:25, o po dviejų kėlinių jie pralaiminėjo 21:33.

Lyg to būtų maža, antrojo kėlinio viduryje traumą patyrė Rolandas Šmitas. Latvis po metimo nesėkmingai nusileido ant parketo ir kurį laiką negalėjo nuo jo pakilti.

Krepšininkas buvo susiėmęs už kojos, o aikštę paliko tik padedamas „Žalgirio“ medikų. Po šio epizodo puolėjas daugiau mače nerungtyniavo.

O po didžiosios pertraukos trečiajame kėlinyje vaizdas aikštėje nepasikeitė. Žalgiriečiai ir toliau puolime buvo bedančiai, o Vokietijos klubas sėkmingai išlaikė dviženklę persvarą.

Prieš lemiamą kėlinį „Žalgiris“ atsilikinėjo 37:50.

Jame žalgiriečiai bandė dar sugrįžti į rungtynes ir tritaškių dėka vis pavykdavo priartėti bent iki 8 taškų, bet „Bayern“ vis surasdavo atsakymų.

K. Evansas trimis tritaškiais bandė išgelbėti komandą ir žalgiriečiai sugebėjo priartėti iki 56:60. Visgi, galiausiai „Bayern“ išsaugojo pergalingą pranašumą.

„Žalgiris“: Keenanas Evansas 21 (3/6 dvit., 5/10 trit., 5 kld.), Brady Manekas 11 (3/9 trit.), Lukas Lekavičius 9, Kevarriusas Hayesas 7 (9 atk. kam.), Laurynas Birutis 6, Edgaras Ulanovas 4.

„Bayern“: Devinas Bookeris 20 (5/9 dvit., 2/3 trit., 4/4 baud.), Nickas Weileris-Babbas ir Carsenas Edwardsas (1/6 dvit.) po 10, Leandro Bolmaro ir Danko Brankovičius po 6.

So good to see so many green fans on the road! 💚 pic.twitter.com/H4G1UxlxJB