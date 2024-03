Svarbios „Pelicans“ pergalės fone – blankus Jono Valančiūno pasirodymas

J. Valančiūnas šįkart prie pergalės per 18 minučių prisidėjo 4 taškais (1/6 dvit., 2/2 baud.), taip pat atkovojo 6 kamuolius.

Ryškiausiai lietuvio komandoje žibėjo Zionas Williamsonas, kuris pelnė 34 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir perėmė tris kamuolius.

Didžiąją rungtynių dalį praleidęs kaip pagrindinis Naujojo Orleano žaidėjas, Z. Williamsonas inicijavo „Pelicans“ puolimą ir galiausiai perėmė žaidimo kontrolę.

Likus kiek mažiau nei 6,5 min. iki rungtynių pabaigos po Ivicos Zubaco taškų „Clippers“ priartėjo iki 100:96. Visgi „Pelicans“ neleido varžovams įsibėgėti.

Z. Williamsonas atsakė trumpu metimu su kabliu, Brandonas Ingramas pataikė tritaškį, o 12 taškų pelnęs Larry Nance'as jaunesnysis įmetė du tritaškius, kol Z. Williamsonas užbaigė ataką dėjimu ir išsaugojo pergalę savo komandos rankose.

