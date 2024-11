Dėl Maneko minučių atsiprašinėjęs Andrea Trinchieri: „Bandau kažką padaryti, bet tai tiesiog neveikia“

Po rungtynių spaudos konferencijoje kalbėjęs žalgiriečių strategas Andrea Trinchieri džiaugėsi geresnėmis Lonnie Walkerio rungtynėmis, tačiau pergyveno dėl naujų žaidime atsirandančių problemų.

„Sveikinimai „Fenerbahče“, jie laimėjo labai klampų, kietą ir fizišką mūšį. Antras kėlinys mums kainavo pergalę. Mes labai stengėmės grįžti į rungtynės, sužaidėme nuostabų trečią ketvirtį ir tada, kai sumažinome deficitą iki 3-5 taškų padarėme keletą blogų sprendimų, taip pat labai svarbius taškus pelnė Nigelas Hayesas-Davisas, taip pat labai reikšmingus taškus įmetė ir Marko Guduričius ir tai kainavo mums pergalę, – sakė A. Trinchieri, pabrėžęs naują „Žalgirio“ bėdą, – Vienas dalykas labai aiškus, mes neturėjome šioms rungtynėms energijos, bet nenoriu kaltinti savo vaikinų. Turėjome viena diena mažiau laiko pasiruošti rungtynėms ir tai mums kainavo labai daug. Žaidėme po dvikovos su Paryžiumi praėjus 45 valandoms, taip pat turėjome atkarpą 7 rungtynių per 17 dienų, turime traumuotų žaidėjų ir žaidėją, kuris treniravosi su komanda vos 40 minučių... Todėl esame lėtesni ir nejaučiame ritmo, bet tikiu, kad su didesniu treniruočių skaičiumi ir praėjus kažkiek laiko mes žaisime geriau“.

Trijų iš eilės pralaimėjimų seriją fiksuojantys Lietuvos čempionai kitą savaitę namuose priims Eurolygos čempionę Atėnų „Panathinaikos“.

„Gyvenimas tęsiasi, mes labai galingai pradėjome turnyrą, tada turėjome dvi sunkias išvykos rungtynes ir rungtynes su „Fenerbahče“, kuri šiuo metu fiksuoja ilgą pergalių seriją. Turime dėti visas pastangas, kad kuo greičiau sugrįžtume į pergalių kelią“, – apie sunkią atkarpą kalėjo italas.

Su kokiais sunkumais susidūrėte antrajame ketvirtyje, kai tepelnėte 5 taškus?

Visokiausius. Kai tu teįmeti 5 taškus... Turėjome blogų sprendimų, per daug forsavimo, žaidėjams trūko užsibaigimo, tada jie nepadarydavo ekstra perdavimo, bet man labai sunku padėti komandai, kai mes žaidžiame be treniruočių. Taip pat įvesti į komandos schemas žaidėją kaip Lonnie. Jis žaidė su dideliu intensyvumu ir patys matėte, kaip dažnai apžaisdavo savo oponentus. Daugeliu atvejų NBA tai būtų pražangos, bet čia tokių pražangų nėra. Aišku, esu nusivylęs pralaimėjimu, bet taip pat negaliu įvardinti vieno dalyko, kurį reikia išspręsti. Pavyzdžiui, kaip Alenas Smailagičius būtų mums šiandien padėjęs su savo atletiškumu, pataikymu. Taip pat Bryantas Dunstonas žaidžia tuomet, kai kiti negali ir jis yra šios komandos veteranas bei siela. Tada nutinka, kas nutinka. Mums tai nepatinka, bet mes galime arba to nemėgti, arba bandyti tai pakeisti.

Vienoje paskutinių atakų galėjote išlyginti rezultatą. Kas jūsų akimis tada vyko ne pagal planą? Galbūt niekas nenorėjo prisiimti atsakomybės dėl paskutinio metimo?

Jūs atsakėte... Ir tai buvo vienintelis dalykas, apie ką aš ir sakiau jiems po rungtynių.

Pirmoje pusėje „Žalgiriui“ fiksuota 15 pražangų, ar tai buvo netinkamai pasirenkami momentai, kada prasižengti, ar kiti dalykai?

Nežinau. Aš jau apmokėjau gerą vakarienę teisėjų departamentui Barselonoje ir nenoriu to daryti vėl.

Prieš keletą dienų minėjote, kad L. Walkeris buvo tarsi kitoje galaktikoje. Kaip dabar žvelgiate į visą jo tobulėjimą?

Jis žaidžia labai kietai, jis perėmė 4 kamuolius. Tikiu, kad jis galėjo sužaisti geriau, bet tikiu, kad jis mums padėjo. Žinoma, jis dar nėra sistemos dalis, darė milijoną gynybos klaidų, pamiršdavo rungtynių planą ir mums tiesiog reikia laiko.

Brady Manekas žaidė tik 5 minutes. Kas vyksta su juo?

Žmogau, tiesa yra tokia, kad turiu atsiprašyti. Bandau kažką padaryti, bet tai tiesiog neveikia. Mano darbas yra surasti Brady tinkamą terpę.

Gal galite atskleisti, kokia yra Smailagičiaus situacija?

Tai nebuvo skelbta? (Klausia „Žalgirio“ spaudos atstovo – Krepsinis.net) Jis patyrė rankos traumą smūgio metu. Bandome padėti jam atsigauti greičiau, bet kol kas jis nesitreniruoja su komanda. Tikiuosi, kad sekmadienį pavyks jam suteikti minučių, o taip pat – penktadienį. Tikiuosi.