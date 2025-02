Dėjimų konkurse originalią idėją turėjęs Matas Buzelis neprilygo per automobilį peršokusiam NBA oro karaliui

Konkurso nugalėtoju trečius metus paeiliui išrinktas per automobilį galingai įkrovęs G lygoje žaidžiantis, bet Orlando „Magic“ priklausantis Macas McLungas.

Jis tapo pirmuoju krepšininku NBA istorijoje, laimėjusiu konkursą tris kartus iš eilės.

Vis dėlto M. Buzelis irgi turėjo originalią idėją, kurios nepavyko įvykdyti per suteiktą laiką ir gavo 40 taškų. Iš viso per 90 sekundžių jis galėjo savo dėjimą atlikti penkis kartus.

MATAS BUZELIS DISASTERCLASS INFRONT OF THE WHOLE WORLD 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5lWPyT7Aaq

Už antrąjį dėjimą lietuvis gavo 47,4 taškus.

Matas with the up-and-under reverse oop on the opposite side 💫@ATT | @BuzelisMatas pic.twitter.com/UGob25FjmZ

