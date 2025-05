Deividas Malūkas po Ericssono diskvalifikacijos „Indy 500“ lenktynėse pakilo į antrą vietą

Trumpai pirmavęs D. Malūkas finišą pasiekė 3-ioje vietoje. Tai buvo geriausias Čikagos lietuvio sezono pasirodymas.

Visgi, praėjus parai po lenktynių D. Malūkas pakilo net į 2-ą vietą. To priežastis – buvusio „Formulės 1“ lenktynininko Marcuso Ericssono diskvalifikacija. Švedas sekmadienį finišavo 2-as, bet teisėjai nustatė, kad M. Ericssono, Kyle‘o Kirkwoodo ir Callumo Ilotto bolidai neatitiko techninio reglamento. Visas šis trejetas buvo diskvalifikuotas ir gavo po 100 tūkst. JAV dolerių baudas. Taip pat nusižengusių komandų vadybininkai buvo suspenduoti artėjančioms lenktynėms Detroite (JAV).

Marcus Ericsson (2nd), Kyle Kirkwood (6th) and Callum Ilott (12th) have been moved to the rear of the field after failing #Indy500 post-race inspection. pic.twitter.com/3Z99O61hYx

