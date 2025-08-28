Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Deimantinės lygos“ sezono kulminacija: Mykolas Alekna lyderiauja finalinėse varžybose (GYVAI)

2025-08-28 17:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 17:00

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišuoja 2025 m. „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezonas.

Mykolas Alekna | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišuoja 2025 m. „Deimantinės lygos" lengvosios atletikos varžybų sezonas.

0

Vyrų disko metimo finale vieną iš trūkstamų titulų bandys iškovoti pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Rungties eigą nuo 18.30 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

TIESIOGIAI
s.
Vyrų disko metimas Ciuriche

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrų disko metimo finalo dalyviai:

M. Alekna pusę „Deimantinės lygos“ sezono praleido dėl startų NCAA varžybose, bet vėliau spėjo surinkti užtektinai įskaitinių taškų, kad patektų į finalo šešetą.

Tarp M. Aleknos varžovų Ciuriche bus dabartinis pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis, dabartinis Europos čempionas slovėnas Kristjanas Čehas, dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona bei dabartinis „Deimantinės lygos“ čempionas australas Matthew Denny. Finale taip pat startuos šių metų Europos taurės laimėtojas vokietis Henrikas Janssenas.

Finale turėjo dalyvauti britas Lawrence‘as Okoye, bet jis praėjusią savaitę varžybas Briuselyje (Belgija) baigė patyręs traumą ir atsisakė vykti į Ciurichą. Tai duris į finalą atvėrė R. Stonai, kuris reguliarų sezoną baigė 7-as.

Ciuriche nepamatysime Briuselio etapo laimėtojo jamaikiečio Ralfordo Mullingso. Jis praleido beveik visą „Deimantinės lygos“ sezoną, o vienintelės pergalės jam buvo per maža – iki R. Stonos R. Mullingsui pritrūko 1 tšk.

Varžybų Ciuriche rekordas jau 25 metus priklauso Mykolo tėvui Virgilijui (71,12).

V. Alekna „Deimantinės lygos“ finalą laimėjo 2011 m., o Andrius Gudžius tai padarė 2017 m. Pernai ir užpernai čia triumfavo M. Denny, kuris gali tapti vos antru disko metiku po Piotro Malachowskio, triumfavusiu 3 metus iš eilės.

Disko metikai finale dalinsis 57,5 tūkst. JAV dolerių prizinį fondą. Nugalėtojui atiteks daugiau nei pusė šios sumos – 30 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

