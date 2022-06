Debiutines rungtynes Lietuvos rinktinėję sužaidęs Brazdeikis: „Kai grojo Lietuvos himnas – per kūną bėgo šiurpuliukai“

Tas šviesulys yra tiek Lietuvos rinktinėje, tiek Europos krepšinyje debiutavęs Ignas Brazdeikis.

Naujasis komandos narys mače su Latviais kovojo neblogai – jau pirmajame kėlinyje puolėjas buvo surinkęs penkis taškus. Negana to, atletas nebuvo pastūmdelis gynyboje.

Taip pat galima išskirti ir I. Brazdeikio nesavanaudiškumą. Šiame mače atrodė, kad naujai iškeptas Lietuvos rinktinės narys yra bent jau matęs ir ragavęs Europinio krepšinio, tačiau tai tik buvo pirmosios atleto rungtynės Europoje. Ir jos nuteikė pozityviai.

„Aš galvoju, kad tiesiog labai smarkiai pralaimėjome kovą dėl kamuolių. Gynyboje – varžovai turėjo labai daug antrųjų šansų. Tai mūsų pirmas kartas žaidžiant kartu. Kaip ir tikėjomės – nesame labai gerai susižaidę. Manau, kad iš šių rungtynių pasimokėme labai daug“, – po rungtynių su latviais kalbėjo I. Brazdeikis.

– Kaip vertinate savo pasirodymą? – žurnalistai paklausė I. Brazdeikio.

– Mes pralaimėjome rungtynes. Nėra svarbu, kaip aš pasirodžiau. Svarbu būna tik tada, kai laimime. Aš galvoju, kad jei žaisime agresyviau gynyboje ir neatiduosime taškų antraisiais šansais – būsime kur kas geresnėje pozicijoje kovoti dėl pergalės.

– Ar skambantis Lietuvos himnas buvo išskirtinis momentas?

– Taip. Kai grojo Lietuvos himnas – per kūną bėgo šiurpuliukai. Kai jau galėjau užsidėti marškinėlius rūbinėje, man buvo didžiulė garbė. Apšilinėti, būti su komanda, o šalia to – himnas... Per kūną bėgio šiurpuliukai.

– Kaip apibūdintumėte patirtį Lietuvos rinktinėje?

– Kol kas viskas puiku. Susipažinimas su komandos draugais – kiekvienas jų yra nuostabus žmogus. Čia yra puiki atmosfera, kultūra. Lietuva yra krepšinio šalis – mes mėgstame treniruotis kasdien. Mes kasdien dirbsime ir tobulėsime toliau.

– Kokias detales išskirtumėte, kurias reikės pakeisti asmeniškai?

– Manau, kad Europinis krepšinis yra šiek tiek fiziškesnis. Reikėtų priprasti prie to. Greitis ir aikštelės dydis. Europoje po krepšiu yra daugiau žmonių ir koncentruota į tą, bet tai yra tai, prie ko aš priprantu.

– Kaip jums Europos atmosfera?

– Buvo puiku. Buvo dūmai, viduryje rungtynių buvo koncertas (šypsosi – aut. past.). Buvo smagu.

– Trumpai kalbėjote su Kristapu Porzingiu ir Daviu Bertaniu. Apie ką šnekėjote?

– Truputį kalbėjome apie rungtynes ir šnekėjome apie tai, kaip esame gerai nusiteikę, kai jiems reikės vilkėti Latvijos rinktinės markšinėlius.