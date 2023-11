Daviso taurė turės naujus nugalėtojus: istorinį žygį pratęsę suomiai ketvirtfinalyje eliminavo kanadiečius

Pirmajame vienetų mače Kanados rinktinės veteranas Milošas Raoničius (ATP-318) 6:3, 7:5 nugalėjo Patricką Kaukovaltą (ATP-785). Suomis per visą mačą taip ir neturėjo „break pointų“.

Tiesa, antrajame sete jis ilgai palaikė intrigą ir tik vienuoliktajame geime palūžo savo padavimų metu. M.Raoničius po pirmųjų savo padavimų laimėjo 97 proc. įžaistų kamuoliukų (P.Kaukovalta – 75 proc.), po antrųjų – 85 proc. (P.Kaukovalta – 50 proc.).

Kitame mače Otto Virtanenas (ATP-171) 6:4, 7:5 įveikė Gabrielį Diallo (ATP-139) bei išlygino susitikimo rezultatą. Suomis trečiajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, o kanadietis ketvirtajame geime nerealizavo „break pointo“ ir paleido O.Virtaneną į priekį. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik suomis – devintajame geime jis savo progų nerealizavo, o vienuoliktajame nebeklydo.

Lemiamu tapo dvejetų mačas, kuriame Harri Heliovaara (ATP dvejetų-29) su O.Virtanenu (ATP dvejetų-389) 7:5, 6:3 įrodė savo pranašumą prieš Alexį Galarneau (ATP dvejetų-548) ir Vaseką Pospišilą (ATP dvejetų-570).

Kanadiečiai pirmojo seto pradžioje kūrėsi daug „break pointų“, bet švaistė progas, o ketvirtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Kanadiečiai vėliau sugebėjo atsitiesti (4:4), bet dvyliktajame geime suteikė varžovams du „set pointus“ ir vieną iš jų suomiai realizavo

. Antrojo seto antrajame geime suomiai nerealizavo net šešių „break pointų“. Vėliau jau kanadiečiai turėjo progą perimti iniciatyvą, bet nepajėgė vienu tašku laimėti varžovų padavimų serijos. Lemiamas lūžis įvyko aštuntajame geime, kai H.Heliovaara su O.Virtanenu realizavo „break pointą“, o devintajame geime „sausai“ laimėjo paskutinę savo padavimų seriją.

