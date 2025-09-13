Daviso taurė: Edas Butvilas – Patrickas Agbo-Panzo (GYVAI)

Antrajame vienetų mače 21-erių Edas Butvilas (ATP-234) susitinka su nereitinguotu 22-ejų Patricku Agbo-Panzo. Mačas prasidės apie 14.30 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.
P. Agbo-Panzo patirtis vyrų tenise – minimali. Šiemet jis pirmą kartą karjeroje žaidė ITF vyrų turnyre, kur pralaimėjo pirmajame kvalifikacijos rate. Kur kas geresni afrikiečio rezultatai Daviso taurėje – ten jis laimėjo net 3 iš 4 vienetų mačų bei 1 iš 2 dvejetų susitikimų.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę. Prie tos pergalės prisidėjo ir P. Agbo-Panzo, 6:3, 6:2 nugalėjęs Danielį Tenį.
Sekmadienio vidurdienį prasidės dvejetų susitikimas tarp E. Butvilo ir Ričardo Berankio bei Alexio Klegou ir Sodicko Noudogbessi. Po dvejetų mačo seks du vienetų susitikimai: Vilius Gaubas išmėgins jėgas su P. Agbo-Panzo, o E. Butvilas žais prieš A. Klegou. Tiesa, antrosios dienos nominacijas komandų kapitonai dar gali keisti, o paskutinio mačo gali nebūti, jei kuri nors iš komandų pirmaus 4:0.
Šarūnas Kulnys nominavo R. Berankį dvejetų susitikimui, tačiau ar jis jame pasirodys, bus sprendžiama šeštadienį vakare.
„Dėl nugaros traumos be turnyrų praleidau turbūt 5 savaites. Šiomis dienomis treniravausi jau pakankamai intensyviai, visgi sprendimą dėl mano žaidimo priimsime po šeštadienio mačų“, – pasakojo R. Berankis.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
