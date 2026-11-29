Pirmąsias dvi vietas užėmė italai. Pasaulio čempionais tapo komanda „Small Team Gold“.
Sidabro medalius pelnė dar viena Italijos komanda „Gitanas de fuego“.
Trečiąją vietą užėmė ir bronzos medaliais pasidabino KU kolektyvas „Danė“.
Nauja programa ir dar vienas pasiekimas
Šį kartą klaipėdiečiai komisiją sužavėjo nauju pasirodymu, sukurtu pagal Tinos Turner muziką.
Balandžio mėnesį „Danė“ su programa „James Bond“ tapo Europos čempionais, iškovoje auksą toje pačioje kategorijoje.
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo dar viena šokėjų grupė. Mažųjų komandų jaunučių (12–15 metų amžiaus) kategorijoje pergalės siekė komanda „Vilnis“.
Ji pasirodė su programa „Wednesday“. Merginos tik per plauką nepateko į finalą – jos užėmė 8 vietą.
Iš viso čempionate dalyvavo 114 komandų iš 21 valstybės.
Pasaulio Lotynų Amerikos choreografinių pasirodymų čempionatas vyko lapkričio 28–29 d. Gvadalacharoje, Ispanijoje.
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