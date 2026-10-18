Klaipėdiečiai tapo vienvaldžiais LSFL lyderiais

Vilnius TECH 1:6 Kauno technologijos universitetas
Vilnius TECH komanda praėjus savaitei vėl patyrė pralaimėjimą rezultatu 1:6 bei vienintelė turnyro lentelėje lieka be taškų. KTU iškovojo savo pirmąją pergalę bei įsitvirtino ketvirtoje vietoje.
KTU komanda savo pranašumą demonstravo, įmušdama penkis pirmuosius įvarčius. Dubliais pasižymėjo Povilas Šalčius (7 ir 66 min.) ir Christopher Lockett Fowler (14 ir 49 min.), vieną įvartį pridėjo Danielius Sapitavičius. Vilnius TECH komanda buvo sušvelninęs skirtumą Vasario Navicko taikliu smūgiu (84 min.), bet netrukus Arminas Strakšys (87 min.) grąžino 5 įvarčių sankciją.
Iš Suomijos kilęs KTU žaidėjas Christopher Lockett Fowler šiame susitikime pripažintas geriausiu futbolininku.
Lietuvos sporto universitetas 0:4 Klaipėdos universitetas
Pirmavusių komandų akistatoje įvartis krito gana anksti – jau 4 minutę Emilijus Jermolajev pasinaudojo sumaištimi prie vartų vartų. Po puikaus japono Jamato Fudžišimos perdavimo sekė dar geresnis Dariaus Zubausko smūgis galva, padvigubinęs klaipėdiečių persvarą (30 min.).
Antrajame kėlinyje uostamiesčio atstovai pasinaudojo dar dviem šansais. Įvarčius po individualaus reido mušė Simonas Urbys (56 min.) bei Emilijus Jermolajev (64 min.), varžovus vėl nubaudęs už klaidą.
KU komandos vartininkas Darius Kublickas buvo nominuotas geriausiu rungtynių žaidėju.
Vilniaus universitetas 3:1 Vytauto Didžiojo universitetas
Čempionų titulą ginantys vilniečiai savo aikštėje Saulėtekyje pelnė antrąją pergalę. Svečiai pirmavo po Armando Podskočimo (17 min.) taiklaus smūgio, tačiau sulaukė atsako iš Giedriaus Onuškevičiaus (30 min.) ir Arno Neimanto (43 min.).
Antrajame kėlinyje VU įtvirtino savo persvarą Aloyzo Linkevičiaus (53 min.) įvarčiu.
„Hummel“ įsteigtas geriausio žaidėjo prizas atiteko VU kapitonui Joriui Dėlkui.
Ketvirto turo anonsas
Spalio 20 d. (antradienis)
19:00 val. KTU – VU, KTU stadionas (tiesiogiai per „Lietuvos futbolas“);
20:00 val. VDU – KU, VDU Prezidento Valdo Adamkaus SC stadionas;
20:15 val. Vilnius TECH – LSU, FK „TransINVEST“ stadionas.
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