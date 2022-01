Dar vienas lietuvis MOUZ ekipoje: prie organizacijos jungiasi jaunoji „League of Legends” žvaigždė

18-metis „Lyncas” yra tituluojamas vienu geriausių Lietuvos „League of Legends” žaidėjų, o jo prisijungimas prie garsios organizacijos tai tik patvirtina.

Per savo karjerą L.Nanuncikas žaidė keliose garsiose esporto komandose, įskaitant ir „Wave Esports”, tačiau MOUZ neabejotinai yra didžiausia lietuvio stotelė.

„Lyncas” prisijungs prie MOUZ organizacijoje gana seniai žaidžiančios CS:GO žvaigždės Aurimo „Bymo” Pipiro.

Panašu, jog naują sudėtį paskelbę MOUZ šiemet ketina nuveikti didelių darbų. Tarp naujų žaidėjų yra ir tokie žymūs vardai kaip „BOSS” ir „Nomanz”, kurie prieš tai su „Unicorns of Love” ekipa laimėjo šešis Kontinentinės lygos čempionų titulus.

Happy to announce ill be playing for MOUZ in 2022, time to show up😊 https://t.co/Hn4BeMjCdf