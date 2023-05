Dar trys tarptautinės sporto federacijos grąžina rusus ir baltarusius į varžybas

„Sportininkai, turintys Rusijos arba Baltarusijos pasą, galės dalyvauti varžybose tik kaip neutralūs atletai. Jie turės atitikti visas antidopingo agentūros taisykles, kad galėtų gauti neutralaus atleto statusą. Rusijos ir Baltarusijos rinktinės varžybose ir toliau negalės dalyvauti. Šių šalių vėliavos, himnai ir bet kokia simbolika toliau bus draudžiama.

Varžybose negalės dalyvauti tie rusų ir baltarusių sportininkai, kurie aktyviai palaiko karą arba patys priklauso karinėms struktūroms. Ta pati sąlyga galios ir jų treneriams bei kitiems delegacijų nariams“, - skelbiama IGF pranešime.

The International #Golf Federation has become the latest governing body to lift a blanket ban on players from #Russia and #Belarus at the few events it organises, although neither country currently has an athlete in a qualifying position for #Paris2024https://t.co/75CbCuUrvP REKLAMA REKLAMA May 5, 2023

Kelialapiai į Paryžiaus olimpiadą bus dalinami pagal golfo žaidėjų reitingą. Tiesa, šiuo metu pirmajame 60-uke nei tarp vyrų, nei tarp moterų nėra rusų ar baltarusių žaidėjų.

REKLAMA

Pastarosiomis dienomis rusams bei baltarusiams „nusilenkė“ ir daugiau tarptautinių sporto šakų federacijų. Tarptautinė baidarių ir kanojų sporto federacija (ICF) paskelbė, jog laikysis TOK rekomendacijų ir grąžins į varžybas rusus ir baltarusius kaip neutralius atletus. ICF tokį sprendimą priėmė praėjus vos dienai po to, kai ukrainiečiai kreipėsi į juos su prašymu pratęsti sankcijų galiojimą, primindami, kad turėjo atšaukti Ukrainos baidarių ir kanojų irklavimo taurės varžybas po rusų raketų išpuolio.

REKLAMA

REKLAMA

Pasipiktinimą IFC sprendimu išsakė ir olimpinis vicečempionas bei keturiskart pasaulio čempionas baidarių slalome čekas Vavrinecas Hradilekas, pažymėjęs, kad teroristiniai režimai visada naudoja sportą savo propagandai.

Very disappointed with the @PlanetCanoe ( ICF ) board's decision to allow russian and belarussian athletes to compete with ongoing terror that has been killing civilians and use them as real targets. Sport is used as propaganda of terrorist regime and sadly it wont change. REKLAMA REKLAMA REKLAMA May 2, 2023

Tarptautinė dviračių sporto sąjunga (UCI) šią savaitę irgi pareiškė, jog pagal TOK rekomendacijas leis startuoti rusams ir baltarusiams tarptautinėse varžybose. UCI pažymėjo, kad ir toliau smerkia karą bei palaiko Ukrainą, kurios dviračių sporto bendruomenei skirs naują 100 tūkst. Šveicarijos frankų (99,4 tūkst. eurų) paramos paketą.

The UCI approves IOC recommendations of 28 March 2023 concerning the participation of athletes with Russian and Belarusian passports in international competitions, and adapts its directives on their participation in events on the UCI International Calendar https://t.co/RKUsjTR0eT pic.twitter.com/wJSTfvT1AU — UCI_media (@UCI_media) May 3, 2023

Iš olimpinių sporto šakų pastaruoju metu sankcijas rusams ir baltarusiams pratęsė tik lengvoji atletika, badmintonas, krepšinis, žirgų sportas, laipiojimo sportas ir banglenčių sportas. Dalis federacijų sprendimų dar nepriėmė.