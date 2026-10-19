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TV3 naujienos > Sportas > Dakaro naujienos

Dakaro ralis gali sugrįžti į Europą: svarsto netikėtą metų varžybų planą

2026-10-19 12:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 12:55
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2027 metų Dakaro ralis gali vykti visai ne ten, kur buvo planuota. Dėl paaštrėjusios saugumo padėties Artimuosiuose Rytuose varžybų organizatoriai svarsto galimybę atsisakyti lenktynių Saudo Arabijoje ir persikelti į Maroką. Negana to, pagal atsarginį planą varžybų startas būtų surengtas Europoje. Apie tokius svarstymus praneša Ispanijos visuomeninis transliuotojas RTVE.

Vaidotas Žala atskleidė Dakaro planus | Komandos nuotr.
GALERIJA (8)

2027 metų Dakaro ralis gali vykti visai ne ten, kur buvo planuota. Dėl paaštrėjusios saugumo padėties Artimuosiuose Rytuose varžybų organizatoriai svarsto galimybę atsisakyti lenktynių Saudo Arabijoje ir persikelti į Maroką. Negana to, pagal atsarginį planą varžybų startas būtų surengtas Europoje. Apie tokius svarstymus praneša Ispanijos visuomeninis transliuotojas RTVE.

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Dakaro ralį organizuojanti bendrovė „Amaury Sport Organisation“ (ASO) šiuo metu rengiasi 2027 metų varžyboms, kurios pagal oficialų kalendorių turėtų vykti sausio 1–15 dienomis Saudo Arabijoje.

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Tačiau pastarosiomis savaitėmis regione paaštrėjęs karinis konfliktas privertė organizatorius svarstyti alternatyvas. Ypač didelį susirūpinimą kelia Jemeno husių surengtos atakos Saudo Arabijos teritorijoje.

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Ispanijos visuomeninio transliuotojo RTVE žurnalisto Paco Grande kalbinti šaltiniai atskleidė, kad organizatoriai jau svarsto konkretų atsarginį scenarijų.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaidotas Žala atskleidė Dakaro planus

Startas Europoje, lenktynės – Afrikoje

Pagal RTVE paskelbtą informaciją, atsarginis planas numato 2027 metų sausio 8 dieną Iberijos pusiasalyje surengti Dakaro ralio prologą.

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Po jo dalyviai persikeltų į Maroką, kur turėtų įveikti aštuonis greičio ruožus.

Toks scenarijus reikštų gerokai trumpesnes varžybas, palyginti su šiuo metu numatytu Dakaro ralio formatu. Pagal oficialų kalendorių 2027 metų lenktynės turėtų prasidėti sausio 1 dieną, o finišuoti sausio 15-ąją.

Marokas pasirinktas neatsitiktinai. Šalyje reguliariai vyksta tarptautinės ralio reido varžybos, o Dakaro ralio dalyviai puikiai pažįsta vietos dykumas ir sudėtingus bekelės maršrutus.

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Be to, būtent Maroke neseniai vykęs ralis tapo viena iš progų aptarti saugumo situaciją Saudo Arabijoje ir galimus 2027 metų varžybų scenarijus.

Vis dėlto kol kas neaišku, kurioje konkrečioje Iberijos pusiasalio vietoje galėtų vykti prologas ir kaip būtų organizuojamas dalyvių bei technikos perkėlimas į Afriką.

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Gali tekti keisti net varžybų pavadinimą

Galimas persikėlimas į Maroką kelia ne tik organizacinių klausimų.

RTVE šaltinių teigimu, derybose svarstoma ir tai, kokiu pavadinimu varžybos galėtų vykti, jeigu būtų atsisakyta Saudo Arabijos.

Anot Ispanijos transliuotojo, Saudo Arabijos atstovai nesutinka leisti ASO naudoti „Dakar“ pavadinimo tuo atveju, jeigu lenktynės būtų perkeltos į kitą valstybę.

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Dėl to vienas svarstomų variantų – renginį pavadinti „Dakar Series“.

Tai reikštų, kad organizatoriams tektų keisti ne tik varžybų maršrutą ir tvarkaraštį, bet galbūt ir jų pavadinimą.

Tačiau ši informacija kol kas remiasi RTVE kalbintais šaltiniais. Oficialaus sprendimo dėl varžybų pavadinimo pakeitimo nėra.

Laiko apsispręsti lieka vis mažiau

Organizatoriams svarbu kuo greičiau nuspręsti, kur vyks 2027 metų varžybos. Iki numatyto starto liko mažiau nei trys mėnesiai, o pasirengimas tokio masto renginiui apima maršruto sudarymą, saugumo užtikrinimą, dalyvių registraciją ir technikos transportavimą.

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Šiuo metu oficialiame Dakaro ralio kalendoriuje vis dar nurodyta Saudo Arabija.

Tuo pat metu, kaip praneša naujienų agentūra „Reuters“, organizatoriai svarsto ir kitą galimybę – pakeisti maršrutą Saudo Arabijos viduje, lenktynes perkeliant į saugesne laikomą šiaurinę šalies dalį.

Jeigu būtų pasirinktas antrasis variantas, Dakaro ralis pirmą kartą nuo 2007 metų sugrįžtų į Afriką. Nuo 2009 iki 2019 metų lenktynės vyko Pietų Amerikoje, o nuo 2020-ųjų rengiamos Saudo Arabijoje.

Kol kas ASO oficialiai nepaskelbė apie 2027 metų Dakaro ralio vietos ar datos pakeitimą.

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