„Crvena Zvezda“ įsirašė antrąją pergalę – atlaikė Sedekerskio klubo išbandymą

R.Giedraitis žaidė 15 minučių, pelnė 2 taškus (1/1 dvit.), atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, padarė klaidą, 3 sykius prasižengė ir mačą baigė su 0 naudingumo balų.

T.Sedekerskis per 29 minutes pasižymėjo 8 taškais (3/4 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), 2 atkovotais ir perimtais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, 2 išprovokuotomis pražangomis, klaida, asmenine pražanga ir 10 naudingumo balų.

Aikštės šeimininkai anksti perėmė iniciatyvą ir jau pirmajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą (20:10).

Po didžiosios pertraukos atstumas tarp komandų dar kiek padidėjo (54:40).

The atmosphere is 🤯@kkcrvenazvezda fans are ready for a new season👀👀👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/34nlQbekeo

REKLAMA