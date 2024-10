Lietuvių akistatoje Eurolygoje naudingesnis buvo Jokubaitis, bet pergale džiaugėsi „Monaco“

22 minutes žaidęs D.Motiejūnas pelnė 11 taškų (4/6 dvit., 1/4 trit.), atkovojo 6 atšokusius kamuolius, išprovokavo 3 pražangas, padarė klaidą, 2 sykius prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.

R.Jokubaitis aikštėje praleido 13 minučių, pasižymėjo 9 taškais (4/7 dvit., 1/2 baud.), 3 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais, 3 išprovokuotomis pražangomis ir 15 naudingumo balų.

Pirmoje rungtynių dalyje pranašesni buvo svečiai, kurie antrojo ketvirčio pradžioje jau buvo susikrovę dviženklę persvarą (23:33).

Tiesa, aikštės šeimininkai nepalūžo ir dar iki didžiosios pertraukos perpus nurėžė turėtą deficitą (41:46).

