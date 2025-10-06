„Crvena Zvezda“ ekipai – smūgis Adrijos lygoje

Lietuvis dar nežaidė.
Belgrado komandai po 15 taškų pelnė Semi Ojeleye (10 atk. kam.) ir Ebuka Izundu (7 atk. kam.), 14 – Jordanas Nwora, 12 – Tysonas Carteris.
Zadaro klubui 21 tašką rinko Vladimiras Mihailovičius, 18 – Karlo Žganecas.
„Crvena Zvezda“ Eurolygoje šią savaitę keliaus pas Stambulo „Fenerbahče“, o kitą priims Kauno „Žalgirį“.
