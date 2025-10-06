Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Crvena Zvezda“ ekipai – smūgis Adrijos lygoje

2025-10-06 22:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 22:58

Adrijos lygoje kluptelėjo Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ (0/1), kuri namie 79:85 (21:27, 16:16, 16:19, 26:23) nusileido Zadaro „Zadar“ (1/0) klubui.

S.Ojeleye rinko dvigubą dublį

Adrijos lygoje kluptelėjo Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ (0/1), kuri namie 79:85 (21:27, 16:16, 16:19, 26:23) nusileido Zadaro „Zadar“ (1/0) klubui.

0

Lietuvis dar nežaidė.

Belgrado komandai po 15 taškų pelnė Semi Ojeleye (10 atk. kam.) ir Ebuka Izundu (7 atk. kam.), 14 – Jordanas Nwora, 12 – Tysonas Carteris.

Zadaro klubui 21 tašką rinko Vladimiras Mihailovičius, 18 – Karlo Žganecas.

„Crvena Zvezda“ Eurolygoje šią savaitę keliaus pas Stambulo „Fenerbahče“, o kitą priims Kauno „Žalgirį“.

