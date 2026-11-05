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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Cristiano Ronaldo baigia karjerą Portugalijos rinktinėje

2026-11-05 12:48 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 12:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Cristiano Ronaldo baigia tarptautinio futbolo karjerą Portugalijos rinktinėje po nesutarimų su Portugalijos rinktinės treneriu Jorge Jesusu, skelbia ESPN.

Cristiano Ronaldo | EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF nuotr.

Cristiano Ronaldo baigia tarptautinio futbolo karjerą Portugalijos rinktinėje po nesutarimų su Portugalijos rinktinės treneriu Jorge Jesusu, skelbia ESPN.

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41-metis futbolininkas yra visų laikų rezultatyviausias Portugalijos rinktinės žaidėjas – per 232 rungtynes jis įmušė 146 įvarčius. 2016 m. su Portugalijos rinktine jis laimėjo Europos čempionatą.

„Portugalijos žmonėms: atėjo diena, kai turiu atiduoti mūsų rinktinės septintuoju numeriu pažymėtus marškinėlius“, – savo „Instagram“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše teigė C. Ronaldo.

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„Niekada nemaniau, kad jie priklauso tik man, tačiau 23 metus turėjau privilegiją ir atsakomybę juos vilkėti, ginti ir neštis kartu į viso pasaulio stadionus“, – tęsė jis.

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Per paskutinę tarptautinę pertrauką jis paliko Portugalijos rinktinės stovyklą, nes nebuvo įtrauktas į sudėtį rungtynėms su Norvegija, kurias Portugalija laimėjo 2:1 Tautų lygos varžybose.

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Pasibaigus rungtynėms, jis iškart nuėjo į persirengimo kambarį ir neprisijungė prie komandos draugų, plojančių į Oslą atvykusiems sirgaliams.

Po ilgo pareiškimo, kuriame paaiškino savo išvykimą iš stovyklos, jam buvo skirta diskvalifikacija nuo tarptautinių rungtynių ir nedidelė bauda.

C. Ronaldo per audringą konfliktą apkaltino J. Jesusą pažado nesilaikymu – teigė, kad jam buvo pasakyta, jog jis išeis į aikštę nuo atsarginių suolelio, todėl pradėjo apšilimą, tačiau treneris persigalvojo.

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