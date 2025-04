„Copa del Rey“ finalas: arbitrų drama, Flicko dominavimas „El Clasico“ ir „Real“ ateitis

Kai jau artėjo baudinių serija, J. Kounde 116-ąją minutę perėmė prastą „Real“ žaidėjų perdavimą ir pasiuntė kamuolį į apatinį vartų kampą, taip užtikrindamas trofėjų, kurį „Barcelona“ tikisi šį sezoną paversti pirmuoju iš galimo trejeto.

Anksčiau rungtynėse „Real“ patys buvo atsitiesę, kai po keitimo pasirodęs Kylianas Mbappe ir Aurelienas Tchouameni per septynias antrojo kėlinio minutes panaikino Pedri sukurtą „Barcelonos“ minimalų pranašumą.

Tačiau Ferranas Torresas 84-ąją minutę aplenkė Thibautą Courtois ir išlygino rezultatą, pasiųsdamas rungtynes į pratęsimą, nors prieš tai teisėjas Ricardas de Burgosas Bengoetxea buvo skyręs baudinį už Raulo Asencio pražangą prieš Raphinha, tačiau po VAR peržiūros šį sprendimą atšaukė.

„Barcelona“ viliasi, kad po „Copa del Rey“ triumfo seks ir „La Liga“ bei UEFA Čempionų lygos trofėjai, nors dėl Ispanijos čempionų titulo žodį dar gali tarti „Real“. Šios ekipos vėl susitiks gegužės 11-ą dieną ir tai gali būti lemiamas mūšis dėl „La Liga“ titulo.

Prieš finalą buvo aišku viena: teisėjas R. de Burgosas Bengoetxea ir VAR arbitras Pablo Gonzalezas Fuertesas sulauks precedento neturinčio dėmesio ir įtarimų iš „Real“ pusės. Visa tai užvirė dar penktadienį, kai R. de Burgoso spaudos konferencijos ašaros, o dar svarbiau – P. Gonzalezo įspėjimas apie būsimus veiksmus dėl „Real Madrid TV“ vaizdo įrašų, buvo palydėti Madrido klubo atsisakymu dalyvauti oficialiuose prieš rungtynes renginiuose bei gandais apie galimą finalo boikotą. Nors „Real“ šiuos gandus vėliau paneigė, jie pareiškė, kad patiria „priešiškumą ir priešišką atmosferą“ iš teisėjų pusės. Taigi natūralu, kad kiekvienas sprendimas aikštėje buvo vertinamas per šią prizmę.

‼️🇪🇸 Before the Copa del Rey final, the referee for the match spoke in a press conference..



De Burgos Bengoetxea: "When your son goes to school and there are children who tell him that his father is a thief and he comes home crying, that's really tough."😢pic.twitter.com/eHjfFz8atq