Cissokho paaiškino, kodėl kovoti su Kavaliausku buvo sunku ir kodėl pasirinko atsargią strategiją

Nors E. Kavaliauskas du kartus siuntė varžovą į nokdauną, tačiau po 12 raundų dvikovos būtent E. Kavaliauskui teko pripažinti S. Cissokho pranašumą teisėjų sprendimu 112-114, 111-115 ir 110-116. Klinčo šioje kovoje praktiškai nebuvo, nes S. Cissokho didžiąją kovos dalį bėgo nuo lietuvio, o tai E. Kavaliauską akivaizdžiai erzino. Paskutiniame raunde lietuvis Maxo Holloway stiliumi rodė į ringo vidurį ir ragino S. Cissokho nustoti bėgti bei stoti į tikrą kovą.

🎥 MUST WATCH: Egidijus Kavaliauskas tries to send Souleymane Cissokho to HELL with an uppercut. He sends him through the ropes instead.



Believe it or not, the other guy won 😳#BrunchBoxing



pic.twitter.com/ObpazNTB1J

