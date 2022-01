Christianas Eriksenas apie artėjantį pasaulio čempionatą: „Labai noriu žaisti“

Ch.Eriksenui po nelaimės buvo implantuotas defibriliatorius. Tokiems žmonėms profesionaliai žaisti futbolą draudžia Italijoje nustatytos taisyklės. Dėl šios priežasties 29-erių metų futbolininkas bendru sutarimu nutraukė kontraktą su Milano „Inter“. Laisvuoju agentu tapęs Ch.Eriksenas jau sulaukė dėmesio iš Danijos, Nyderlandų ir keleto Anglijos klubų, kurie varžosi „Premier“ lygoje. Šiose šalyse kiek liberaliau žiūrima į žmones su implantuotais defibriliatoriais.

Pats Ch.Eriksenas tikina, kad sugrįžimu į kurį nors klubą neapsiribos. Danas svajoja vėl apsivilkti rinktinės marškinėlius ir nori žaisti 2022 m. pasaulio čempionate, į kurį jo tautiečiai jau pateko.

„Mano tikslas – žaisti 2022 m. pasaulio čempionate Katare. Labai noriu žaisti. Su tokiu nusiteikimu ir einu į treniruotes. Galite tai vadinti tikslu, galite – svajone. Nė kiek neabejoju, kad galiu grįžti į rinktinę, nes jaučiuosi taip pat gerai, kaip anksčiau. Mano fizinė forma – optimali. Viskas priklauso nuo to, ar treneriams pasirodysiu vertas vietos rinktinėje, ar – ne. Iki sprendimo dar liko nemažai laiko, todėl dabar tiesiog noriu grįžti į aikštę ir įrodyti, kad vėl galiu žaisti tame pačiame lygyje kaip anksčiau. Širdis man – ne kliūtis“, – sakė Ch.Eriksenas.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8