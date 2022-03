„Chelsea“ sirgaliai skandavo Abramovičiaus pavardę ir susirėmė su Prancūzijos riaušių policija

Anglijos spauda skelbia, kad prieš rungtynių pradžią neramumus mieste kėlė „Chelsea“ sirgaliai. Teigiama, kad jie jau nuo ryto pradėjo girtuokliauti, tada žygiavo miesto gatvėmis skanduodami Romano Abramovičiaus pavardę ir susirėmė su policija.

Įkaušę „Chelsea“ sirgaliai mėtė butelius, o riaušių policijos pareigūnai atsakė ašarinėmis dujomis ir bandė areštuoti grupuotės lyderius.

Chelsea FC fans chanting Roman Abramovich songs have clashed with police in Lille.



Bottles were thrown from fans, with French police firing tear gas into the crowds. pic.twitter.com/UKJ8Nw7q9h